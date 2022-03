Margarita la Diosa de la Cumbia revela que fue violada a los 14 años por su padre y narra su triste historia Por primera vez, Margarita la Diosa de la Cumbia abre públicamente un difícil capítulo en su vida y cómo lidió con esa situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diversas ocasiones, Margarita la Diosa de la Cumbia ha mencionado que a lo largo de su vida ha atravesado por situaciones muy delicadas; pero siempre ha buscado salir adelante. En el marco del Día Internacional de la Mujer, donde muchas féminas se atreven a exponer su situación de abuso, como lo hizo Sasha Sökol, la cantante no solo se solidarizó con su colega, también dio a conocer que a los 14 años años fue violada por su padre. "Era una niña feliz, era una niña muy feliz, hasta que un día, a mis 14 años, me doy cuenta que mi papá tiene una novia, y entonces se me vino el mundo abajo, y esa niña que era feliz, inocente, que tenía todas esas esperanzas y sueños, se vino abajo, porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no, y me lo guardé", relató. "Mi papá estaba enfermo, tenía 39 años, y después de haber sentido toda esa desilusión, todo ese velo que se me cayó de la cara, él me violó". La intérprete de "Que nadie sepa mi sufrir" confesó que "fue muy difícil" poder lidiar con esa situación teniendo al hombre que la había lastimado en el mismo techo. "El tener que ver a mi papá el otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no decir nada, pero una niña de 14 años en mi época lo que sentíamos era culpa", mencionó. Margarita la Diosa de la Cumbia Credit: Margarita la Diosa de la Cumbia Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Margarita dejó caldo que "nunca entendí porque mi papá me había tocado". Y si bien, trató de dejar atrás ese episodio que la marcó personalmente, volvió a su presente cuando supo que su hermana también fue abusada por quien les dio la vida. "No hace mucho, que vino mi hermana de Colombia [a México, donde habito] me confesó que a ella también. Y eso sí me dolió", reveló. "No tienen idea cuántas mujeres, niños, hemos pasado por eso, muchas, nos quedamos calladas. Pero ya no es hora de callar, es hora de hablar y de olvidar, de perdonar", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Margarita la Diosa de la Cumbia revela que fue violada a los 14 años por su padre y narra su triste historia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.