Marcus Ornellas sufre un accidente cuando iba al gimnasio Marcus Ornellas sufrió un accidente mientras se dirigía en bicicleta al gimnasio en Puerto Vallarta, México, donde según dice no hay un sistema de ciclovías adecuado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marcus Ornellas Credit: Mezcalent El actor brasileño Marcus Ornellas sufrió un accidente cuando se dirigía en bicicleta al gimnasio en Puerto Vallarta, México, donde según dice no hay un sistema de ciclovías adecuado. A través de sus historias de Instagram, el también modelo de 39 años le contó a sus seguidores que no sabía si había chocado él o si lo chocaron. Lo cierto es que se impactó contra una camioneta cuando esta le cerró el paso. El actor de telenovelas como Si nos dejan o Amor sin reserva mostró las heridas, raspones y moretones que le había causado el incidente en su cuerpo, principalmente en las piernas. "Yo iba por el lado derecho, y justo en el semáforo cuando iba a pasar, el coche que estaba parado arrancó. Iba a doblar a la derecha y entonces me cerró el paso", dijo. No obstante, el actor reconoció el buen comportamiento del chofer de la camioneta involucrada en el accidente. "Muy atento, se bajó de la camioneta, preguntó si quería que llamara a la ambulancia", indicó. Ornellas prefirió no ir al médico pues se sentía bien. "Estoy bien, entero, afortunadamente no me pasó nada grave", comunicó. "No sé quién tuvo más la culpa, si él o yo, creo que tal vez yo", reconoció. El actor, sin embargo, había notado que en esa ciudad mexicana hay una gran falta de espacios para que las bicicletas puedan desplazarse con seguridad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Justo hoy antes de subirme a la bicicleta iba a hacer un video comentando la necesidad que hay de ciclovías aquí en Vallarta", dijo. "Ya empezaron a hacer alguna en un tramo de la avenida principal. Sin embargo, para que yo llegue al gimnasio, no me toca ese pedazo de ciclovía".

