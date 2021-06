Marcus Ornellas revela que siendo adolescente se enamoró de una mujer mucho mayor que él Tal y como ocurre en la trama de Si nos dejan -su nueva telenovela- el actor cayó en brazos de una mujer que le doblaba la edad ¿de quién se trata? Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este 1 de junio hará su esperado debut en Univision la telenovela Si nos dejan con Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas en los roles estelares. En la historial el actor brasileño hará el papel de Martín Guerra, un periodista y papá que está separado y que se enamora de una mujer mayor que él. Curiosamente en la vida real y hace muchos años a Ornellas le sucedió una historia similar en la que él, siendo un adolescente, se enamoró de una mujer mayor que él, según él mismo reveló en entrevista exclusiva a People en Español. "Sí, cuando era chavo", revela el galán que robó corazones como Porfirio Corona en la exitosa telenovela Falsa identidad. "Yo era menor de edad todavía y me enamoré de una mujer que tenía casi 40 años y yo tenía 17, creo. Pero fue hace muchos años de eso". La identidad de la susodicha no fue revelada por el actor. "Nos pasa mucho a los hombres eso [de] enamorarnos [es] ver a una mujer más madura, es bastante común. Yo creo que no soy el único hombre que ha pasado por eso", acota el actor que en la vida real es papá de un niño con la actriz Ariadne Díaz. Marcus Ornellas en Ciudad de México, días antes del estreno de Si nos dejan (Univision) ]: marcus ornellas si nos dejan Credit: Mezcalent Mayrin Villanueva y Marcus Ornellas Si nos dejan Credit: Youtube/Screen Grab SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tema de los romances entre las mujeres maduras y los hombres más jóvenes es central en Si nos dejan, pues no solo la pareja que forman Villanueva y Ornellas retrata dicha situación, sino que también la mejor amiga de la protagonista en la ficción, Gaby Spanic se enamora de un hombre 25 años menor y tiene escenas candentes con él en pantalla. "La historia esta adaptada a la actualizada de la sociedad latinoamericana, en este caso en México", explica Ornellas sobre la historia que es una adaptación del hit telenovelero "Desafortunadamente [este] sigue siendo un tema que a la sociedad le preocupa. Todavía [es tabú]". Si nos dejan se estrena este 1 de junio en punto de las 9:00 p.m., hora del Este por Univision.

