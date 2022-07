"Nos enteramos dos semanas antes de que falleciera": Marcus Ornellas habla visiblemente afectado de la pérdida familiar que sufrió hace poco El protagonista de la telenovela Mujer de nadie (Univision) abrió su corazón en una reciente entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marcus Ornellas Marcus Ornellas | Credit: TelevisaUnivision Primero con Si nos dejan y ahora con Mujer de nadie, que Univision transmite a las 10 p. m., hora del Este, de lunes a viernes; Marcus Ornellas ha logrado despuntar como uno de los galanes del momento. El actor de origen brasileño concedió recientemente una entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda en la que habló sobre un asunto muy personal que no había tocado hasta ahora: la reciente tragedia que sufrió su familia y que lo dejó con el corazón destrozado. "Perdí alguien querido hace poco por cáncer: una tía, que es mi madrina", reveló el novio de Ariadne Díaz mientras su voz se entrecortaba y sus ojos se llenaban de lágrimas. Marcus, quien supera el 1 millón de seguidores en Instagram, contó que no se enteró de que la tragedia rondaba a su familia ya que su madrina "nunca quiso externarlo hacia la familia". Marcus Ornellas Marcus Ornellas en entrevista con Mara Patricia Castañeda | Credit: YouTube "Nos enteramos dos semanas antes de que falleciera, nos enteramos que estaba muy avanzado", dio a conocer el galán de telenovelas. "Pero ya nos está cuidando desde arriba". Marcus Marcus Ornellas en entrevista con Mara Patricia Castañeda | Credit: YouTube Marcus también habló del duro golpe que supuso para él enterarse de que su padre tenía cáncer mientras él estaba grabando la exitosa telenovela de TelevisaUnivision Si nos dejan. "A mi papá le diagnosticaron cáncer al principio del proyecto de Si nos dejan, fue muy difícil", se sinceró. "Afortunadamente mi jefe ya está limpio, ya salió". Aunque no suele mostrar mucho esa faceta en público, Marcus reconoció que es un hombre que llora con facilidad y resaltó la importancia de expresar siempre lo que uno siente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Llorar no está mal, llorar está bien. Yo soy muy llorón y es bueno expresar lo que uno siente porque si no te guardas las cosas y el cuerpo lo va a sacar de alguna manera, entonces si no expresas lo que sientes, si no expresas esas cosas, esas angustias, esas cosas que tienes guardadas, el cuerpo termina sacándolo de alguna manera", dijo. "Así que no se asusten, uno es llorón y está bien llorar", agregó.

