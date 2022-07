Marcus Ornellas reveló lo que más le sorprendió de Livia Brito cuando la conoció "Tenía los labios resecos". El actor revela detalles desconocidos de su compañera en la telenovela Mujer de nadie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los protagonistas de la telenovela Mujer de nadie (Univision), Marcus Ornellas y Livia Brito compartieron tips de nutrición para lucir cuerpos perfectos. ¿Qué es lo que más te sorprendió de Livia cuando la conociste? "Algo que me sorprende muchísimo es su disciplina del ejercicio y su alimentación; es un ejemplo, hace mucho ejercicio y se cuida mucho. Además, su novio es entrenador y cuida esa parte de su alimentación, y su dieta y eso. Y sí, hemos intercambiado un poco de nuestro conocimiento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mujer de nadie Livia Brito y Marcus Ornellas, protagonistas de Mujer de nadie | Credit: TELEVISAUNIVISION Marcus comparte un tip muy importante "Yo la verdad, no soy vegano, yo como carne, entonces para la gente que no es vegana lo que hago yo, normalmente bajo de peso en los proyectos porque en la comida yo trato de comer una porción mayor de proteína animal porque eso hace que no me dé sueño después de la comida". "Como hay una expresión aquí en México, que decimos 'mal de puerco', que después de comer te da sueño y eso pasa por el carbohidrato. Si comes mucho carbo te da sueño, si comes más proteína, la proteína no te da sueño, al contrario, te deja leve, no te deja tan pesado el estómago entonces yo lo que hago es comer más proteína, pero por lo mismo, cuando le elevas la cantidad de proteína tu cuerpo empieza a deshidratarse entonces tienes que tomar más agua, y si tomas demasiada agua tienes que reponer las sales minerales, te tienes que tomar más bebidas con electrolitos y sales minerales". "Eso es un tip que yo le comenté a [Livia] porque ella tenía los labios resecos y me dice: 'tomo mucha agua, pero no se qué tengo', y le dije 'tómate una bebida con electrolitos y sales minerales y vas a ver que te vas a sentir mejor, tómate una o dos y verás que mañana te vas a sentir mejor y ya'. "Y al día siguiente me dijo 'sí, mejoré muchísimo'".

