Marco Zaror el actor que encontró en las artes marciales su camino a Hollywood Gracias a su pasión, Marko Zaror ha logrado abrirse las puertas de la meca del cine y ahora forma parte del elenco de una importante saga de películas de acción, John Wick. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien se sabe de muchas historias en Hollywood donde los actores han tomado miles de cursos y asistido a cientos de castings por una oportunidad, hay algunos que han logrado un lugar en la meca del cine por seguir su pasión, tal como le ocurrió a Marko Zaror, cuyo amor por las artes marciales le abrió las puertas de la industria del cine. "Soy un apasionado de la vida. Hice las artes marciales desde muy niño, motivado por mi madre que hizo artes marciales toda su vida. Recibí la inspiración de Bruce Lee y eso comenzó un camino muy bonito a lo largo de mi vida, de disciplina, constancia, superación, de aprender las mímicas del cuerpo y de nutrición también", reveló a People en Español. "Me fueron conduciendo por un camino, y en vez de dedicarme a pelear o hacer competencia, o en escuela, se me abrió la oportunidad en el cine para expresarme como artista marcial". El camino de este actor de origen chileno inició cuando dejó su país natal para vivir en la Ciudad de México a los 19 años; ahí, encontró en el modelaje su primera oportunidad; posteriormente, comenzó sus estudios de actuación. "Estudié en el CEA [Centro de Educación Artística] de Televisa; recibí una beca para estudiar actuación. Una vez que la vida me mostró que por ahí iba mi camino y era posible, estuve tomando cursos de actuación, talleres y constantemente tratando de mejorar en esa área para poder hacer mis personajes cada vez mejor", relató. Marko Zaror Credit: Cortesía: Marko Zaror SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La vida me presentó a José Mosca que es un artista marcial chileno, radicado en México. Me abrió los brazos, me recibió en su gimnasio. Él estaba haciendo películas de videohome. No eran dramas, eran películas que tenían acción. Eso me abrió los ojos y dije 'wow, esto si es posible'. Ahí fue la primera película que hice, un videohome en México con Toño Infante", continuó. "Había un circuito de este tipo de cine, eso fue antes de estudiar actuación, fue puro instinto. Cuando terminé en el CEA decidí que tenía ir a Los Ángeles porque, la verdad, en México, en ese momento, lo que se hacía era más que nada era drama, las telenovelas. Y no podía hacer lo que quería, que eran las artes marciales en cine". Tras perseguir su sueño, el deportista llegó la gran oportunidad. "De poquito empecé a ir a gimnasios a entrenar y me empezaron a ver gente de la industria de los stunts. Hasta que Andy Cheng me ofrece trabajar como el doble de Dawyne Johnson en The Rundown", reveló. "Después, me fui a Chile y empecé a hacer mis películas de artes marciales. Siempre inspirado en diferentes cineastas como Robert Rodríguez". Marko Zaror Credit: Cortesía: Marko Zaror Ahora, este famoso forma parte del elenco de la cuarta entrega de la saga John Wick, donde interpreta a Chidi, la mano derecha de El Marqués, un maleante, y el llamado lo recibió por el propio director Chad Stahelski y tuvo, además, el apoyo de su protagonista Keanu Reeves con quien compartió unas escenas y a quien califica como "un tremendo talentoso, profesional y apasionado". "Ya había visto John Wick 1. Entonces, cuando recibo ese llamado es algo increíble", confesó. "Intenten escuchar cada vez más su intuición y dejar descansar un poquito su cabeza; eso los puede sorprender y llevar por un bonito camino", Marko Zaror "Fue un personaje muy entretenido de hacer y Chad me dejó meter un poquito el sabor latino con algunos diálogos, así que fue muy bonito el proceso, la verdad", continuó. "Esta experiencia, al final, me enseñó mucho sobre la pasión, el jugar y hacer lo que uno ama. Creo que eso es algo que se transmite a nivel de todo el equipo". Marko Zaror seguirá "preparándome y estando listo para posibles proyectos" al tiempo de seguir produciendo sus películas en Chile como El puño del cóndor que se estrena este mes por plataformas digitales. Además, pueden ver su trabajo en John Wick 4 que está actualmente en carteleras de todo el mundo. "Intenten escuchar cada vez más su intuición y dejar descansar un poquito su cabeza; eso los puede sorprender y llevar por un bonito camino", concluyó.

