Marco Antonio Solís se vuelve viral por polémico mensaje navideño ¿qué dijo? Con el fin de pronunciarse ante la Navidad, Marco Antonio Solís hizo un comentario que ha desatado una importante controversia ¿por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los famosos están enviando buenos deseos con motivo de la Navidad. Sin embargo, hubo un cantante que causó controversia por su mensaje, se trata de Marco Antonio Solís, quien prepara su serie biográfica. El cantante quiso hacer alusión a continuar cuidándose por la pandemia por COVID-19 cuando escribió su texto por esta fecha de celebración. "¡Ya casi huele a Navidad! Pero si usted no huele... ¡No salga!", escribió en su cuenta de Twitter. Los cibernautas reaccionaron a este escrito. "Perdón por ser la aguafiestas, pero si huele… también quédese en casa, el ómicron no provoca pérdida del olfato"; "¿Por qué andan cagando el twitazo del poderosísimo Buki?"; "Un poco de sentido del humor por favor"; "Yo solo creería en un Dios que supiera bailar", y "Ve nomás' que pinche tuitazo", fueron algunos de los comentarios. Marco Antonio Solís Credit: Marco Antonio Solís Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También se crearon una serie de memes en honor de esta frase del intérprete de "Tú cárcel". En uno se ve a un hombre vestido como el vocalista de Los Bukis, utilizando tacones y bailando a ritmo de cumbia; "se nos chingó el Bukis. Con la tercera dosis de Astra Zeneca", dice el video. También postearon otro con el polémico audiovisual de Marc Anthony que surgió hace unos días, donde dicho cantante hace muecas extrañas; "a Marc Anthony le gusta esto", fue la frase que acompañó el tweet. Por su parte, Marco Antonio Solís prefirió no seguir con la controversia y dio un mensaje serio sobre la crisis sanitaria. "Si la ciudadanía se cuida, las familias somos responsables, los amigos esperamos un poco y todos nos vacunamos, confío en que seremos bendecidos con un 2022 mejor que los dos años anteriores. ¡A vacunarse, ponerse el refuerzo y aislarnos un poco! ¡¡¡Obvio el cubrebocas obligatorio!!!", comentó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Marco Antonio Solís se vuelve viral por polémico mensaje navideño ¿qué dijo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.