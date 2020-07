Así celebró Marco Antonio Solís el cumpleaños de su hija Marla Con una temática inspirada en el color rosa, el cantante y su esposa festejaron en familia los 20 años de la joven modelo. ¡Mira las fotos aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantautor mexicano Marco Antonio Solís celebró por todo lo alto y en familia el cumpleaños número 20 de su hija Marla Rachel Solís, con una fiesta inspirada en el color rosa. Así lo reveló a través de sus redes sociales, en las que compartió fotografías de la celebración que tuvo lugar este fin de semana en un hermoso jardín decorado con globos y mariposas. El artista también le dedicó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram, junto a una foto inédita del primer cumpleaños de la joven modelo, en el que expresó lo orgulloso que estaban él y su esposa Cristy Solís de verla crecer y convertirse en toda una mujer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Sin lugar a duda, Dios nos ha prestado a este bello ser no para llenar un espacio en casa nada más, sino para llenar uno más grande e importante que es el de nuestro corazón. Muy agradecido, orgulloso, emocionado por esta bendición que Dios eligió para mí con el nombre de Marla Rachel”, fue parte del mensaje que le dedicó a la festejada. Su mamá también le dedicó unas conmovedoras palabras a su hija. “En las verdes y las maduras como decimos en mi tierra. Mi corazón está lleno de gratitud", dijo. "Felicidades princesa por tu cumpleaños. Donde hay amor, hay vida”. Image zoom Instagram / Marla Rachel Solís Image zoom Instagram / Marla Rachel Solís La joven modelo también aprovechó la ocasión para presumir cuerpazo. Además, dejó ver en sus redes sociales más detalles de la decoración de la fiesta, que incluía hasta una carpa instalada en el jardín y un hermoso pastel repleto de mariposas de colores.

