Marco Antonio Regil se autodenomina ¿sapiosexual? Ha causado sorpresa la revelación de Marco Antonio Regil, quien revela que es lo que parece sexy de una mujer y cómo se cataloga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Actualmente, hay muchas formas de definir la forma en que una persona quiere ser considerada con respecto a su género. Así, hay quienes se catalogan pansexuales, binario, demisexual, entre otras. Ahora, llama la atención que Marco Antonio Regil se autodenomina sapiosexual y explica que significa. "Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar porque ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente", explicó Regil en entrevista con Paty Chapoy. "Existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente; es decir, a mí me excita una conversación sabia, consciente, me gustan las mujeres conscientes, los amigos conscientes, compartir con gente consciente". El conductor confesó que dio prioridad a su trabajo y al cuidado de su madre antes que el tener una pareja. Pese a ello, mantuvo algunos noviazgos importantes; incluso, hace un tiempo, estuvo a punto de llegar al altar, pero reveló que no se casó porque la que iba a ser su esposa quería que la mantuviera. Marco Antonio Regil Marco Antonio Regil | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El titular del programa Cien mexicanos dijeron abrió su corazón y dio a conocer que su madre pensó en abortarlo varias veces, debido a que su padre era un alcohólico y golpeador; por ello, la señora pensaba que podría heredar sus genes. Pese a todo, nació y su progenitora prefirió dejar a su esposo para educarlo en un ambiente sano y libre de violencia. Marco Antonio Regil no se arrepiente de las decisiones que ha tomado a nivel personal y profesional; asegura que pese a estar soltero no se siente solo.

