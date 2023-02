Marco Antonio Regil revela que rompió con ex porque ella quería que la mantuvieran Si bien Marco Antonio Regil estuvo a punto de llegar al altar, una situación económica fue la que se lo impidió y ahora revela los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Marco Antonio Regil ha tenido diversas parejas sentimentales aún no ha llegado al altar. Ahora, el conductor revela que cuando estuvo a punto de contraer matrimonio prefirió dejar a la mujer en cuestión porque quería de él la mantuviera, tal como ocurría en su casa. "Fue una de las causas por las que no me casé cuando estuve comprometido", reveló Regil en su podcast a su invitado Moris Dieck, asesor en finanzas personales". "Alguien nos recomendó que fuéramos a un taller de parejas y en el taller de parejas salió el tema del dinero y cuando empezamos a hablar del dinero y las formas de adminístranos empezaron las tensiones mucho más fuertes. Ya había tensiones; ya estábamos dudando si éramos el uno para el otro", explicó. "Una la recuerdo claramente que dijo 'pues mi papá trabaja y le da el dinero a mi mamá, y mi mamá administra todo' y dije '¡no, espérame, si no soy niño chiquito!, yo, no... ¡no!'. Y eso le molestó mucho a ella. 'No, espérame, así va a ser' [aseguró la prometida]. [Respondí] 'no, no, así no va a ser, ¿cómo crees?'". Según mencionó el comunicador, en aquel momento descubrió que su novia no era la pareja adecuada. "Ahí me di cuenta que ella quería duplicar lo que veía en su casa, idéntico. Y yo quería crear algo nuevo entre nosotros", enfatizó. Marco Antonio Regil Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue el principio del final y a la hora de estar arreglando la boda, los invitados y los gastos; empezó esto del lado financiero y, lo mismo, una incompatibilidad. No estoy diciendo que yo estaba bien y ella mal, pero no éramos compatibles. Ella quería una cosa y yo otra", mencionó."Lo mejor que le ha pasado a ella y a mí es que rompiéramos". Hasta ahora, Marco Antonio Regil continúa soltero, aunque ha dejado claro que está abierto por completo a enamorarse y formar una familia.

