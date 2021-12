Marco Antonio Regil responde a las dudas sobre su orientación sexual ¿es gay? Los rumores alrededor de la soltería de Marco Antonio Regil han estado presentes desde hace un tiempo; ahora el presentador de televisión enfrenta la polémica a su alrededor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 27 de diciembre de 2021, Marco Antonio Regil cumplirá 52 años y si bien ha estado comprometido en matrimonio en un par de ocasiones, con mujeres, continúa soltero. Por ello, desde hace un tiempo se ha especulado sobre su orientación sexual, de la cual el conductor se había mantenido reservado hasta ahora y asegura que nunca ha tenido un sentimiento romántico con algún hombre. "Me gustan las mujeres femeninas, los tacones, faldita, el cabello largo, entonces yo veo eso y me derrito", comentó en entrevista con Yordi Rosado (YouTube) "Nunca me he descubierto siendo atraído por alguien que no sea una mujer", agregó. "Me he enamorado a nivel amigo; hay amigos que los amo, los admiro, los quiero, eso también es amor, pero nunca he sentido atracción física por otro hombre". El presentador confesó que si bien "tengo muchos años en los que no tengo pareja oficialmente, pero no estoy solo" y asegura que vivir en otro país ha sido una de las razones por las que continúa soltero. "Creo que si no me hubiera ido a Estados Unidos estaría casado. Tengo 20 años en Estados Unidos", mencionó. "Pero no acabo de encajar románticamente con las mujeres de Estados Unidos". marco-antonio-regil-7.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marco Antonio Regil confesó que "si tengo muchas ganas" de tener una pareja estable; incluso, ahora se encuentra en una etapa en la que "estoy en un balance, en un equilibrio en el que estoy completamente abierto" a enamorarse y compartir su vida con alguien. "Pasé de tener novia y novia, y no saber estar solo, y luego esa decepción que sentí cuando estuve comprometido, me quemé e hice mi maestría espiritual, empecé a meditar y descubrí que la felicidad viene de dentro", reveló. "Quiero una compañera de vida, que sea mi amiga, que le guste el desarrollo espiritual, que sea compasiva con los animales, que compartamos. Si ella tiene hijos perfecto; si no tiene y no quiere hijos perfecto; si no tiene y quiere perfecto. Estoy completamente abierto", concluyó.

