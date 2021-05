Marco Antonio Regil rompe a llorar tras la pérdida de un ser querido: "No acabo de asimilarlo" El motivador mexicano no pudo contener las lágrimas al hablar de la partida de una de las personas que más ha marcado su vida y su corazón. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "El día que tanto temía desde que era un niño ha llegado. Es tiempo de decirle adiós al ser que me dio la vida...". Con estas palabras se despedía Marco Antonio Regil de su madre tras su fallecimiento en el 2017. Casi 4 años después las lágrimas siguen asomando a sus ojos al hablar de ella. Durante una bonita charla con Angélica Vale y su madre, la gran Angélica María, el conductor mexicano la recordó sin poder evitar emocionarse. "Aún no acabo de asimilarlo. Para mí lo más difícil ha sido cuando me di cuenta que casi todo lo que hacía era para agradarla a ella, para dedicárselo a ella", dijo con la voz entrecortada y profundamente emocionado. Un sensible momento al que ambas actrices reaccionaron con palabras llenas de amor y aliento. "Ve el hombre que hizo, ve la persona tan bella que hizo tu mami mi vida. Te mereces todo lo bueno y maravilloso porque eres un ser precioso. Bueno, fregón y luchón", le expresó con gran dulzura la primera dama de la actuación. Después de unas semanas de mucho sufrimiento tras verla decaer, Marco Antonio se despedía de su mayor pilar en la vida, Doña Irma, en 2017. Con motivo del Día de la Madre esta semana, el también motivador volvió a dedicarle las más bellas palabras agradeciéndole todo su amor y enseñanzas. "Yo le agradezco Doña Irma que siempre creyó en mis sueños y que fue también mi inspiración para hacerlos realidad", escribió en su reciente publicación junto a una imagen entrañable de madre e hijo. Hoy, las enseñanzas de su progenitora son algunas de las herramientas que Marco Antonio emplea no solo para ser más feliz sino también para hacer dichosos a los demás. Gracias, compañero, por compartirlas con el mundo.

