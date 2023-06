Marco Antonio Regil hace difícil anuncio: "Tomé una decisión muy dolorosa" El comunicador hizo el anuncio en sus redes sociales: "Duele, duele mucho" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marco Antonio Regil Marco Antonio Regil hace un importante anuncio | Credit: (Photo by Medios y Media/Getty Images) Son muchas las pasiones de Marco Antonio Regil, pero, sin duda, una de ellas tiene que ver con la defensa de los animales, esos fieles amigos que le han acompañado durante tantos años y de los que ha hecho cómplices a sus seguidores. Hace tiempo que no comparte imágenes de su amada Luna, la perrita que adoptó y a la que dio un hogar lleno de felicidad tras el fallecimiento de su amado Bernie. Finalmente ha compartido la razón. "Hace unas semanas tomé una decisión muy dolorosa. Lo hice después de reconocer, con mucho pesar en mi corazón, que la mejor vida de Luna, mi Lunita, no se la puedo dar yo", arranca su sincero mensaje. Lunita padecía parvovirus y había heredado muchos miedos, lo que hizo que Marco Antonio buscara la ayuda de César Millán para su entrenamiento. Con el paso de las semanas, el motivador se ha dado cuenta que la pequeña necesita un hogar con unas características que él no le podía dar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así que, con todo el dolor de esta decisión, dio el paso asesorado por el entrenador canino en todo momento y Luna está con una gran familia. Aunque el final ha sido feliz, el conferencista está pasando el duelo. "Las opciones eran claras: quedarme con ella para no perderla, y sacrificar su felicidad y bienestar, o permitirle estar con una familia que le pudiese dar todo lo que yo no puedo en este momento de mi vida. Amar, en muchas ocasiones, es soltar y dejar ir. Eso duele y duele mucho, pero el verdadero amor no es egoísta y así como los seres humanos tenemos estilos de vida y gustos diferentes, los animales son iguales, y a Luna le viene mejor una familia estable, con rutinas predecibles, compañía constante de los mismos seres humanos y una hermanita perruna segura y tranquila, que le muestre que no hay nada que temer", escribió. Lunita ya está con su nueva familia, que incluye una hermanita perruna, con la que vuelve a tener una gran oportunidad para ser más feliz, enfrentar sus miedos y todo el tiempo del mundo de sus papis humanos para ella.

