¡Marco Antonio Regil confiesa que está enamorado! ¡Te presentamos a la fémina culpable de devolverle la sonrisa y conquistar de un flechazo el corazón del famoso conductor! Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace tres semanas el corazón de Marco Antonio Regil se rompió en mil pedazos al sorprenderle la muerte de su fiel e incomparable compañero, su perrito Bernie, el cual sufrió un infarto cuando caminaba con un amigo del conductor por el parque. En un video desgarrador, el conductor lloró inconsolable la muerte de su compañerito de aventuras, un can que adoptó en vivo hace años en sus redes, al topárselo mientras montaba en bici. Bernie fue un gran consuelo cuando falleció la mamá del conductor, así que por este motivo, Marco Antonio tenía un vínculo más que especial con su mascota. Pero estos días, la inconfundible sonrisa de este mexicano volvió a asomarse a su rostro cuando escribió bajó un tierno video: "me enamoré". El motivo, una perrita que conoció mientras estaban buscando quien la adoptara: "Mi mente me dice que espere y mi corazón me dice ¡adóptala! Así que le hice caso a mi corazón y llené la solicitud de adopción y ahora es cuestión de esperar la decisión pues obviamente van a evaluar si somos un buen match. Confío en que lo que ellos decidan será alineado con el Universo y por el más alto bien de esta guerrerita bella", confesó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Obviamente, la perrita terminó llegando al hogar del conductor mexicano, vegano y amante de los animales, ¿qué mejor papá perruno podrían haberle encontrado? Así compartió Regil la llegada de Luna a su hogar: "¡Lunita Regil llegó a casa!", exclamó anunciando el nombre de su nueva compañera. "Aquí estoy feliiiiiiiz con Luna. Agradecido de nuevo por recibir a un angelito que estuvo a punto de morir pues estaba en la calle con parvovirus, pero Austin Pets Alive y Fostering Fosters la salvaron y ahora tengo el honor de adoptarla y recibirla en casa. Gracias, gracias, gracias a Dios y al Universo entero por este regalo tan bello que alegra mi corazón". Seguramente una digna heredera de Lucy y Bernie, las anteriores mascotas de Regil, muy queridas por sus fans… ¡Muchas felicidades!

