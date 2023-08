Flaco, desaliñado, poco aseado... Marco Antonio Regil contesta así a las duras críticas El motivador fue objeto de duros ataques. Esta fue su reacción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida y así mismo lo ha contado. Marco Antonio Regil está más en forma que nunca, entregado a su bienestar físico y mental gracias a todos esos conocimientos que ha aprendido y que trasmite día a día en sus redes, su pódcast y diferentes contenidos audiovisuales. A pesar de la importante lesión que sufrió recientemente y que le llevó a tener una seria cirugía de rodilla, se ha recuperado en un tiempo récord. Su ímpetu en cada rehabilitación y ganas de darlo todo han tenido resultados impresionantes. "Y me siento mejor que antes", reconoció. Su vida está mucho más plena y llena gracias a una mejor alimentación, al entrenamiento y al pensamiento positivo. Hacer lo que ama y comunicar sobre temas que considera de gran valor social le ha situado en el lugar que siempre soñó, profesional y humanamente. Marco Antonio Regil Marco Antonio Regil responde a quienes le critican | Credit: IG/Marco Antonio Regil Quizá por eso, las críticas a las que ha sido sometido últimamente las ha encajado de una manera distinta, sin dolor, sin enfado, ni mucho menos sin tomárselo personal. "Esta semana le llovieron críticas a mi pelo, a mis canas y a mi look desaliñado recién llegado de la montaña. Yo pensaba que en esta cuenta estábamos enfocados en algo más allá de la apariencia física. ¿Qué no vieron Barbie?", escribió con gran sentido del humor. Marco Antonio lo tiene claro, cada uno desprende lo que tiene en su interior. Y él tiene claro que el suyo está muy en paz. "Les mando abrazos bañado, peinado y alineado. Pero. ¿saben qué? Me siento igual de feliz cuando estoy desarreglado o con rizos rebeldes y no dejaré de grabar videos esté como esté", dijo en este mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una publicación que le valió el cariño y los comentarios positivos de otros muchos, los más, quienes valoraron su optimismo real, su empeño y su apuesta siempre por lo positivo, incluso en los momentos más desafiantes, como ha sido su lesión física. Siempre dispuesto a compartir cómo ha logrado llegar hasta aquí, Marco Antonio ha invitado a sus seguidores a su reto de 21 días para fomentar la gratitud y la alegría, dos de sus mejores socios e inseparables acompañantes en este camino llamado vida.

