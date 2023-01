Muere ahogado el legendario surfista Márcio Freire a los 47 años Márcio Freire falleció este jueves en Portugal a los 47 años haciendo lo que más amó durante toda su vida: surfear una ola enorme Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marcio Freire Marcio Freire | Credit: Mike Windle/Getty Images for the Maui Film Festival at Wailea El legendario surfista brasileño Márcio Freire falleció este jueves en Portugal a los 47 años haciendo lo que más amó durante toda su vida: surfear. "La Federación Portuguesa de Surf lamenta la trágica muerte, en Nazaré, del surfista brasileño Márcio Freire", comunicó la Federación. "A la familia en duelo y a la comunidad de surf de olas grandes, nuestras condolencias", añadió. Las autoridades locales de Nazaré dijeron que Freire "tuvo un accidente mientras practicaba surf, que lo dejó sin vida". También indicaron que otros surfistas que se encontraban en el lugar "procedieron a rescatar al surfista hasta la playa". "A pesar de todos los esfuerzos, las maniobras de reanimación resultaron infructuosas y el médico presente en el lugar declaró la muerte", dice la información difundida. "El Municipio de Nazaré presenta su más sentido pésame a toda la familia doliente así como a toda la comunidad surfera y deja un agradecimiento público a todos los que hicieron todo lo posible para evitar este desenlace", añade. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el fotógrafo australiano Joli, que estaba tirando fotos en la playa, dijo que "Marcio sufrió un wipeout en la bajada de una de las olas, que rondaría los 6 metros. Llevaba el chalecho de impacto, pero no el hinchable. No regresó a la superficie. Cuando lo hizo, los jetski que le buscaban le trasladaron a la playa y en menos de cuatro minutos ya estaba en la orilla. Estuvieron durante una hora intentando reanimarle pero no había nada que hacer", asegura un reporte de as.com. SurferToday informó que el cuerpo de Freire fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Leiria.

