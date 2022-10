Marcelo, hijo de Michelle Renaud, testigo de cómplice momento entre su mamá y Matías Novoa La actriz mexicana compartió este jueves el video a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud Hijo de Michelle Renaud, Michelle y Matías Novoa | Credit: Instagram Michelle Renaud; TelevisaUnivision Quien sigue a Michelle Renaud a través de las redes sociales sabe que la actriz mexicana es asidua a sumergirse en una bañera de agua helada con hielos. "Hoy en día los hielos son mi gran pasión y mi remedio a cualquier estrés, angustia o miedo", reconocía semanas atrás la intérprete de 34 años. "Pero lo que más amo es la energía y fuerza que me da para mis días". Por eso no es de extrañar que la protagonista de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision no haya tardado en recomendar esta práctica a su novio, el galán chileno Matías Novoa, con quien protagoniza el actual melodrama estelar de Univision La herencia: un legado de amor. Así lo prueba el video que compartió este jueves Renaud a través de su perfil de Instagram en el que aparece metiéndose a los hielos en compañía de su pareja por primera vez. Matías Novoa Michelle Renaud y Matías Novoa sumergidos en el hielo | Credit: Instagram Michelle Renaud "Meterte a los hielos tiene muchos beneficios, hacerlo en pareja ahora veo que tiene más. Que mejor que tu pareja para acompañarte en un estilo de vida más saludable, donde superen retos, se rían, bailen y se congelen juntos", fueron las palabras con las que compartió la grabación. Mientras Michelle y Matías se congelaban juntos, el hijo de la actriz, Marcelo, quien ya tiene 5 años, era testigo presencial del cómplice momento que protagonizaba la pareja. Un momento lleno de amor y ternura que refleja a la perfección la hermosa historia de amor que están construyendo juntos. Matías Novoa Hijo de Michelle Renaud testigo del amor de su madre con Matías Novoa | Credit: Instagram Matías Novoa El primogénito de la actriz no solo convive ya con Matías, como prueba el video, sino que también conoce a su hijo Axel, de 11 años, tal y como confirmó días atrás la pareja a una revista mexicana. "Se llevan muy bien y se compenetran mucho a pesar de la diferencia de edades. Los cuatro somos muy afines en ideas y valores. Hicimos muy bien equipo", contaba Michelle a la publicación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Marcelo, hijo de Michelle Renaud, testigo de cómplice momento entre su mamá y Matías Novoa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.