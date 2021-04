"Cuando yo le iba a dar la noticia, que yo no sabía cómo hacerlo, empecé a hablarle y a decirle: 'Oye te acuerdas que mamita ya estaba muy débil, te acuerdas que tenía muchos dolores'. Y me dice: '¿Se murió? Él me lo preguntó con 3 años, él me preguntó: '¿Se murió?'. Yo le dije que sí, nos abrazamos, nos pusimos a llorar los dos y él se separó de mí y me dice: 'No papa, tú no llores'. Yo lo vi, me sequé las lágrimas y le dije: 'Claro mi amor, llora tú, yo no lloro, llora tú'. De alguna manera yo lo que sentí que él me estaba diciendo es: 'No tengo mamá, entonces tengo que tener un padre fuerte'", reveló Buquet en su momento.