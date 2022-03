Ella es la periodista de Despierta América que vivió la trágica muerte de su hijo y su marido Es una de las voces más queridas del programa mañanero de Univision. Detrás de cada uno de sus reportajes y entrevistas hay una gran pasión por su profesión, además de una larga experiencia. Pero más allá de las cámaras, ella tiene una historia real que ha marcado su vida para siempre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las mañanas de Despierta América tienen muchos momentos especiales, pero hay un segmento que entusiasma al público de manera significativa: las entrevistas en profundidad con personalidades del mundo del entretenimiento y el arte en general. Concretamente las que hace una de las veteranas del equipo, periodista de raza de las que te deja anclada al sofá cuando aparece en pantalla. Ella es Marcela Sarmiento, una pieza clave del mañanero de Univision que con sus reportajes, exclusivas y trabajos sobresalientes siempre trae aire fresco y un contenido la mar de interesante. Sin embargo, detrás de todas esas historias, algunas más duras que otras, hay otra, la suya, que es digna de ser contada. La compartió hace tiempo en su propio show tras ser entrevistada en profundidad por su compañera Francisca. En esa amena charla entre ambas colegas, la colombiana pudo hablar de uno de los episodios más dolorosos de su vida, en realidad dos: la pérdida de su hijo Miguel y su esposo, el prestigioso periodista Alejandro Nieto. El primer dolor ocurría aba en 2005. Después de 9 meses de embarazo, Marcela llegaba al parto con la ilusión de recibir a su pequeño retoño, su segundo hijo después de Paulina. Se suponía que todo iba a ir perfecto y una nueva bendición llenaría sus vidas. Pero no pudo ser. "Hay un accidente en mi barriga y se enreda el cordón umbilical y Miguel no recibió más oxígeno y murió", contó durante esta sentida entrevista. Casi dos décadas después del suceso aseguraba que ese es un hecho insuperable. "Es poco superable, en el fondo no lo superas, uno aprende a vivir con esa situación, uno aprende a vivir con ese dolor. Yo tuve que salir de Colombia para poder recuperarme porque yo estaba muy triste, estaba muy mal". Fue así que llegaron a Estados Unidos con el fin de poder avanzar tanto física como psicológicamente de este evento tan traumático. Miami fue la ciudad escogida, un lugar que les acogió y en el que estuvieron viviendo y creciendo como familia por varios años. Este no sería su destino definitivo. Su esposo, también periodista, recibió una oferta de trabajo en España y hasta allí se fueron. Todo parecía ir viento en popa hasta que un nuevo golpe azotó a su familia. En el 2016, estando Marcela en Europa y su marido en Estados Unidos, país al que iban a regresar nuevamente, la conductora recibió la peor llamada de su vida. "Me llaman del edificio donde él estaba viviendo temporalmente mientras yo llegaba con las niñas", explica. Desde el otro lado del teléfono le comunicaron que tenía que viajar inmediatamente porque su marido se desmayó en el gimnasio y le estaban tratando de reavivar. "Yo me quedé en blanco... Lo que estaba pasando no era una película de terror, no era una cosa inventada, era una cosa real y me estaba pasando a mí", recuerda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La angustia de estar tan lejos y no poder hacer nada se prolongó durante todo el día. "Fueron de las peores horas de mi vida. Fue muy duro, muy difícil de aceptar, sobre todo de vivirlo a larga distancia", prosiguió. El respetado periodista, entonces gerente general de Univision Radio, fallecía poco después dejando a su familia sumida en un gran dolor. Un sentimiento que solo el tiempo ha podido limar poco a poco. "El proceso del duelo es un proceso muy largo. Son oleadas de mucha esperanza, pero unas oleadas también de mucha tristeza, yo creo que más que afán por volver a sonreír es afán por volver a estabilizarme y cuando uno se serena y toma con aplomo las cosas la sonrisa sale sola. Cuando uno no ha vivido un dolor profundo, no sabe de lo que es capaz", dijo en esta entrevista del 2019. Su sonrisa jamás ha faltado para su familia, sus amigos, el espectador frente a la pequeña pantalla, ni tampoco para sus compañeros de Despierta América y Sin rollo, su segunda familia. Ella es el claro ejemplo de lo que es la superación y la valía. Tiene dos poderosas razones para esbozar esa sonrisa, sus hijas Paulina y Florencia, dos grandes mujeres en quienes ve reflejado el amor del que fue su marido y único amor. "Estás en la risa de Paulina, en la mirada de Florencia. Estás en las ondas de la radio. En la música", le expresaba a su esposo en un artículo en el Hufftington Post dos años después de su muerte. Una historia digna de ser contada por su la inspiración, la fortaleza y, sobre todo, el amor que emana. Gracias por tu trabajo y por esa sonrisa, compañera.

