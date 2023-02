Conoce la historia de superación de Marcela Marañon, la ahijada de Daniela Álvarez Marcela Marañon es la ahijada que Daniela Álvarez postuló para que formara parte de la lista de las 25 mujeres poderosas de People en español. ¡Conoce la historia de la peruana aquÍ! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniela Alvarez y Marcela Marañon Daniela Alvarez y Marcela Marañon | Credit: Hernan Puentes; Instagram/@thejourneyofabravewoman La modelo Daniela Álvarez, forma parte de la lista de las 25 mujeres poderosas del 2023 de People en Español. La colombiana postuló a Marcela Marañon para que la influencer peruana forme parte de la prestigiosa lista. ¡Conoce su historia de superación aquí! Marañon hizo su maletas en el 2001 y dejó Perú para realizar sus sueños en Dallas, donde estudiaría en inglés. Fue un año después a la edad de 20 años que sufrió un accidente automovilístico que la dejó con una lesión medular y una amputación en la pierna izquierda. Dicho episodio, según la hoy empresaria, fue un capítulo positivo en su historia que la incentivó a desarrollarse en el deporte y empoderar a las personas que viven con alguna discapacidad. "Primero comencé a hacer bicicleta adaptada", dijo la peruana en una entrevista en ESPN Deportes. "De ahí empecé a esquiar con un equipo adaptado para mí y poder esquiar en las montañas. Comencé con el kayak, ziplining, empecé a hacer todo. Soy una mujer que trata todo". ¡Y vaya que lo hace! Marañon, quien tras su accidente decidió hacer su residencia en Dallas se convirtió en la primera mujer latina con discapacidad en escalar El Monte de Kilimanjaro en una silla de ruedas. Y no solo eso, la rubia viaja por todo el mundo para motivar a sus seguidores que están pasando por una situación como ella a que se atrevan a explorar el mundo y motivarlos a no rendirse en la vida. "Soy una mujer que trata todo", aseguró. "Si me dices 'Marcela vamos a saltar de la montaña', yo voy y lo hago". Marañon también es una activista en pro al acceso de silla de ruedas en lugares públicos y en el 2021 tiktok la escogió como una de las pioneras latinas por todo el trabajo que ella hace para ayudar a su comunidad. También es una líder en exoskeleton technology. "Yo igual le echo ganas, me encanta experimentar diferentes deportes y estar empoderada, eso te hace sentir el deporte, sentirte empoderada", dijo la también modelo y diseñadora. "En deportes, me gustaría aprender a esquiar mejor y patinar en hielo en un futuro", y finalizó. "Si yo hago esto, puedo ayudar o motivar a alguien que tiene la misma discapacidad que yo a que esa persona pueda explorar el mundo, a que esa persona pueda aceptar su condición y pueda salir adelante". Si quieren que Marcela sea parte de la lista de las 25 mujeres más poderosas 2023, ¡Voten por ella aquí!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce la historia de superación de Marcela Marañon, la ahijada de Daniela Álvarez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.