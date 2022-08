Nadia Ferreira se fotografía con un yate llamado "Baby Nadia", ¿se lo regaló Marc? Nadia Ferreira compartió en redes una fotografía junto a un yate que tiene por nombre "Baby Nadia", lo que ha llevado a los fans a preguntarse si es otro regalo de su generoso novio Marc Anthony. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: Jason Koerner/Getty Images Desde que hicieron pública su relación, Marc Anthony no deja de tener hermosos detalles con su actual novia Nadia Ferreira. Por eso ha causado revuelo que Miss Universo Paraguay 2021 compartiera una fotografía en su cuenta de Instagram junto a un hermoso y lujoso yate que tiene por nombre "Baby Nadia". Yate de Nadia Ferreira Yate de Nadia Ferreira | Credit: Nadia Ferreira/IG La imagen llevó a fans y a algunos medios a señalar que la embarcación ha sido un regalo del salsero a la modelo de 23 años, algo que ninguno de los dos ha confirmado. Lo que sí es cierto es que a Ferreira este fin de semana se la vio navegando en Miami, y aunque el cantante de raíces boricuas no estuvo presente en el paseo, a la joven la acompañó su mamá Ludy Ferreria. No es nada nuevo que a Marc Anthony le gusta hacerle buenos regalos a su pareja. Cuando la modelo iba a cumplir 23 años, el cantante le preparó una increíble sorpresa de cumpleaños, donde estuvieron presentes su madre y sus amigos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN También la ha llevado a los parques de Disney y de vacaciones a República Dominicana, detalles que tienen enternecida a la joven. "Mi hombre es detallista", dijo la modelo en una ocasión.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nadia Ferreira se fotografía con un yate llamado "Baby Nadia", ¿se lo regaló Marc?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.