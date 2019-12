Celebridades que se enamoraron en el 2019 By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo © 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Dos de estas estrellas comenzaron el año como una pareja casada y lo terminan separados y en relaciones nuevas. Empezar galería Marc Anthony y Jessica Lynne Harris Image zoom Photo © 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby El cantante no solo se ha enamorado nuevamente, sino que la modelo ya conoce a sus hijos Emme y Max. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Michelle Renaud y Danilo Carrera Image zoom Mezcalent Confirmaron su relación este verano y desde entonces han mostrado su amor al mundo. 2 de 10 Applications Ver Todo Sofía Castro y Pablo Bernot Image zoom IG/Sofía Castro La actriz ha vuelto a encontrar el amor y no tiene miedo de mostrarlo en las redes sociales. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images; Eyepix/NurPhoto via Getty Images Aunque su presidencia y matrimonio terminaron, el política mexicano ha abierto un nuevo capítulo en su vida sentimental. 4 de 10 Applications Ver Todo Arelis Rodríguez y Lorenzo Figueroa Image zoom IG/Arelis Rodriguez El hijo de Chayanne también está enamorado. 5 de 10 Applications Ver Todo Gerardo Bazúa y Laura Cristina Camarena Instagram / Gerardo Bazúa El ex de Paulina Rubio está tan enamorado que ya se casó con su nueva media naranja. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Miley Cyrus y Cody Simpson Instagram Miley Cyrus Su matrimonio con Liam Hemsworth terminó a principios de este año, pero no le impidió encontrar una nueva pareja. 7 de 10 Applications Ver Todo Liam Hemsworth y Gabriella Brook Image zoom Photo © 2019 Splash News/The Grosby Group El actor australiano tampoco permitió que el fracaso de su matrimonio le impidiera encontrar el amor de nuevo. 8 de 10 Applications Ver Todo Keanu Reeves y Alexandra Grant Image zoom © 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Fueron amigos durante años y ahora decidieron tramsfirmar esa amistad en una relación sentimental. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Pete Davidson y Kaia Gerber Image zoom Photo ¬© 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby El comediante ha tenido la suerte de tener relaciones con mujeres hermosas y la modelo no es la excepción. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

