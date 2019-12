Marc Anthony y su novia ya no esconden su amor, Demi Lovato y más fotos de los famosos ¡Míralos By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next ARMimage/The Grosby Group Marc Anthony y Jessica Lynne ya no esconden su amor, el hijo de Chayanne debuta como conductor, Demi Lovato y su novio en Disneyland y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Por una buena causa Image zoom ARMimage/The Grosby Group Marc Anthony y su novia Jessica Lynne Harris en Loiza, Puerto Rico, en la inauguración y restauración de un parque de beisbol de la comunidad 'La Ceiba'. Rodeado de niños Marc cortó la cinta para la reinauguracion del parque que sufrió daños en el huracán María. 1 de 15 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Taco de ojo Image zoom mezcalent El influencer Lorenzo "Lolo" Figueroa, hijo de Chayanne, condujo la transmisión en vivo en redes sociales del evento Fiesta en Miami de la plataforma de streaming musical Deezer. 2 de 15 Applications Ver Todo Pura adrenalina Image zoom Mega/The Grosby Group Demi Lovato y su novio, el modelo Austin Wilson, disfrutando de un ride en el parque de diversiones Disneyland. 3 de 15 Applications Ver Todo Advertisement Gran apertura Image zoom World Red Eye La presentadora argentina Candela Ferro junto a su esposo Khotan Fernández e hija Oleta Fernández, asistieron y acompañaron al actor y cantante peruano Christian Meier durante la inaguración del restaurante Osaka Cocina Nikkei en Miami. 4 de 15 Applications Ver Todo Aportando su granito de arena Image zoom Alegria Corp / LaBulla PR Agency Feliz y emocionado el conferencista y escritor mexicano Daniel Habif durante su participación en la Teletón México junto a Galilea Montijo, Yordi Rosado y Marco Antonio Regil, entre otras personalidades. 5 de 15 Applications Ver Todo ¡Salud! Image zoom Manny Hernandez Durante una celebración de Hennessy en Miami, el cantante colombiano Maluma no solo se divirtió a lo grande sino que también aprendió a mezclar el cóctel exclusivo de la marca de coñac '11:11'. 6 de 15 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Guapísimas Image zoom Cortesía Stephanie Salas (izq.) y su hija Michelle Salas guapísimas en la inauguración de Gitano en Miami. Madre e hija disfrutaron de la temática de jungla y deleitaron su paladar con exquisitos platillos preparados por el chef Mads Refslund. 7 de 15 Applications Ver Todo Esperado estreno Image zoom mezcalent Fernanda Castillo y Raúl Méndez desfilaron por la alfombra roja para anunciar la nueva temporada de la serie Enemigo Íntimo (Telemundo) que se estrenará el próximo año. 8 de 15 Applications Ver Todo Visita estelar Fabiola Malka La empresaria y modelo Kerly Ruíz se dio cita a los estudios de Un nuevo día (Telemundo), en Miami, para platicar temas muy candentes de hoy junto a Rashel Díaz (izq.) y David Lara. 9 de 15 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Marco Antonio, el más querido Image zoom Cortesía El cantautor Marco Antonio Solís recientemente culminó su exitosa gira 'El más querido' por Centro y Sudamérica acompañado de sus hijas Alison y Marla Solís. 10 de 15 Applications Ver Todo Lleno total Image zoom A casa llena el primer show del cantante colombiano Jhon Onofre en Miami, donde presentó su sencillo "Mil copas" acompañado por el productor y arpista Juan Pablo Rodríguez. 11 de 15 Applications Ver Todo Día de belleza Image zoom Ariadna Gutiérrez se divirtió a lo grande durante el master class 'Beauty Immersion' de Neutrogena donde compartió algunos truquitos para la aplicación correcta del maquillaje. La modelo e influencer estuvo acompañada del dermatólogo Dr. Baum y el maquillista Erick Cuesta. 12 de 15 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Bravo! Image zoom Latin Iconos La periodista Natalia Denegri ganó seis premios Emmy por su trabajo en televisión y producción. "Soy una agradecida a Dios y a la vida por permitirme disfrutar de tantas oportunidades", expresó Denegri. 13 de 15 Applications Ver Todo Voz que enamora Image zoom Medios y Media/Getty Images El presentador Adal Ramones recibiendo a la cantante Mon Laferte en el programa La Academia. 14 de 15 Applications Ver Todo Foto, foto Image zoom Medios y Media/Getty Images Danna Paola tomándose un selfie durante una pausa en las grabaciones del programa La Academia, en la capital mexicana. 15 de 15 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

