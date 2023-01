Marc Anthony y Nadia Ferreira firmaron un acuerdo prenupcial: ¿Qué pasa si se divorcian? Marc Anthony y Nadia Ferreira tienen un acuerdo prenupcial. ¿Qué pasaría si los recién casados llegaran a divorciarse? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony y Nadia Ferreira recién se convirtieron en marido y mujer en una romántica ceremonia en el Perez Art Museum de Miami. La pareja derrocha amor y felicidad. ¿Pero qué pasaría si llegaran a divorciarse en un futuro? El cantante de raíces puertorriqueñas, de 54 años, y la modelo paraguaya, de 23, firmaron un acuerdo prenupcial, reporta Univision. Según reporta Tanya Charry de El gordo y la flaca, la fortuna del salero estaría estimada en unos 80 millones de dólares e incluye lujosas propiedades. El gordo y la flaca reporta que Marc no quería firmar un prenup con Nadia, pues se sentía confiado que este enlace sería para toda la vida, pero sus asesores y su hermano lo convencieron, y lo firmaron días antes de la boda. Según este presunto acuerdo, si se divorcian Marc le daría una suma a Nadia de $25,000 al mes hasta que ella contraiga matrimonio o esté en una relación formal. Si tienen hijos, la cantidad sería determinada por una corte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nadia Ferreira y Marc Anthony Nadia Ferreira y Marc Anthony | Credit: John Lamparski/Getty Images for Empire State Realty Trust Este es el cuarto matrimonio de Marc Anthony, que ha tenido otras famosas esposas como la exMiss Universo Dayanara Torres, la actriz y cantante Jennifer López y la modelo Shannon De Lima. Con todas sus esposas anteriores, el cantante firmó acuerdos prenupciales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Marc Anthony y Nadia Ferreira firmaron un acuerdo prenupcial: ¿Qué pasa si se divorcian?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.