Marc Anthony y Dayanara Torres, ¿encuentro en televisión? La expareja podría coincidir en el escenario de los premios Latin Grammy Con motivo de la vigésima edición de los Latin Grammy, Marc Anthony y Dayanara Torres podrían verse las caras públicamente en un encuentro de lo más esperado por todos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días recibíamos dos grandes noticias sobre Dayanara Torres. Una, la premiación como una de las Damas Líderes del Entretenimiento 2019 en los Latin Grammy; y la otra, su regreso a televisión como una de las presentadoras del famoso show musical. Entre los nominados está Marc Anthony, concretamente en la categoría Grabación del Año. El cantante es ya todo un veterano en esta fiesta de la música donde además fue nombrado Persona del Año en 2016. Sus actuaciones en este escenario son míticas, así que la pregunta es: ¿se encontrará la expareja por primera vez en televisión? Sin bien el artista no ha anunciado su posible intervención musical en dicha gala, al ser uno de los nominados estrella también es uno de los invitados, pudiendo coincidir así con la madre de sus hijos. Hace unos meses les veíamos juntos por primera vez desde su divorcio durante la graduación de su hijo mayor. Los cuatro posaron felices en apoyo a Cristian, actualmente cursando sus estudios universitarios lejos de casa. Image zoom Dayanara Torres/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También vimos a Marc Anthony apoyar a Dayanara junto a sus hijos durante la participación de la puertorriqueña en el programa ¡Mira Quién Baila!, que finalmente ganó. Con los Latin Grammy ya encima, esta podría ser una oportunidad única de verles interactuar en un escenario lleno de talento y buena música. Esta noche saldremos de dudas. La gala se celebrará en el gran MGM Grand Las Vegas de la ciudad de los casinos a partir de las 8 de la noche. Estamos deseando ver a Dayanara volver a la tarima y ejercer de presentadora después de meses apartada y centrada en su recuperación. ¡Mucha suerte! Advertisement EDIT POST

