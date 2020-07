¿Marc Anthony deja la música por una bebida? Marc Anthony ahora hace bebidas deportivas, ¿por qué? Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de su compañía Magnus Media, Marc Anthony creará bebidas para los latinos. "He tenido la increíble oportunidad de viajar por América Latina durante más de tres décadas descubriendo los sabores únicos de cada país”, dijo en un comunicado el intérprete de “Tu vida en la mía”. “He probado frutas increíbles con maravillosas propiedades muy beneficiosas y quiero compartirlas con el mundo. La asociación con empresas como BELIV nos permite continuar compartiendo nuestra hermosa cultura de muchas maneras diferentes". Image zoom Blanca Lasalle Según el ex de Jennifer López, la unión con la empresa de bebidas deportivas se debe al interés que tienen ambas organizaciones en ensalzar la cultura latina y las riquezas de América Latina. Las primeras marcas desarrolladas bajo esta alianza son dos bebidas energizantes naturales. OCA es una bebida energética natural a base de Tapioca, es una bebida apta para veganos, sin gluten, baja en azúcar y es una fuente de cafeína que brinda la funcionalidad de la energía de forma natural. La línea incluye tres sabores: mango, berry açaí, guayaba maracuyá (parcha). AZU, una bebida energética natural y carbonatada a base de yerba mate orgánica, está inspirada en las cataratas de Iguazú, ubicada en Misiones, Argentina, donde se cultiva la mejor yerba mate. ¡Qué rico!

