¿Qué pasó? Marc Anthony sufrió accidente en Panamá y tuvo que cancelar concierto ¡Los detalles! Los fanáticos de Marc Anthony están preocupados por el bienestar del cantante. El salsero sufrió un accidente en Panamá antes de subir a la tarima y tuvo que cancelar un concierto para recibir atención médica. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony Credit: (Medios y Media/Getty Images) Marc Anthony sufrió un accidente en Panamá. El intérprete de 53 años tuvo que cancelar un concierto de su gira Pa' allá voy tras accidentarse momentos antes de subir a la tarima. Sin duda esta noticia creó preocupación entre sus fanáticos. La última publicación del salsero en Instagram lo muestra emocionado, feliz, bailando junto a su novia, la modelo y reina de belleza paraguaya Nadia Ferreira. "Bailando al ritmo de Juan Luis Guerra, calentando motores para el show de mañana en Panamá", escribió el cantante de raíces puertorriqueñas. El programa El gordo y la flaca (Univision) compartió un comunicado de la oficina de Marc Anthony sobre el incidente ocurrido el 4 de mayo. "Marc Anthony tuvo que posponer su concierto en Panamá anche debido a un accidente en unas escaleras cuando se preparaba para su salida a dicho concierto. El acontecimiento provocó complicaciones en su espalda, lo cual impidió su presentación en vivo. En este momento está siendo trasladado a la ciudad de Miami para ser atendido por sus especialistas", dice el mensaje. Hasta ahora ni Marc Anthony ni su novia han compartido información sobre este incidente en sus redes sociales. La modelo lo estaba acompañando en Panamá y compartió en Instagram una imagen de su bella capital. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marc Anthony Credit: (John Lamparski/FilmMagic) "Agradecemos a todo el personal médico de Panamá que se dio cita de inmediato para ofrecer sus atenciones y a todos los seguidores que estuvieron presentes para el tan esperado encuentro", añadió la oficina del cantante en este comunicado. Olga Tañón compartió un mensaje en Instagram de apoyo a su amigo. "Mi bello flaco @marcanthony esperando en Dios que estés bien. ¡Te quiero!", expresó la Mujer de Fuego. Se anunció en el teatro que las personas que asistieron al concierto debían guardar sus boletos ya que el show se realizaría otro día, sin anunciar la nueva fecha aún. ¡Le deseamos una pronta recuperación a Marc Anthony!

