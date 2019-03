Marc Anthony y Shannon de Lima ya están oficialmente divorciados Una juez de Miami firmó este lunes el acta de divorcio del cantante Marc Anthony y Shannon de Lima. Celeste Rodas de Juárez Ya es oficial: el cantante Marc Anthony y la modelo venezolana Shannon de Lima están divorciados con todas las de la ley. La jueza de Miami Sarah I. Zabel dictaminó este lunes la disolución de su matrimonio ante sus respectivos abogados, ya que ninguno de los dos ahora exesposos acudió a la audiencia. Según la agencia EFE, la noticia fue confirmada por la portavoz del distrito judicial 11 de la Florida, Eunice Sigler, y la publicista del artista, Blanca Lasalle. Ni Anthony ni de Lima se han pronunciado al respecto. El programa El gordo y la flaca (Univisión) reportó recientmente que la pareja se reunió en las oficinas de los abogados de Anthony y allí habrían acordado los términos de su divorcio, que incluirían una compensación económica para De Lima. Michael Tran/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con este divorcio, la pareja pone un fin a un matrimonio que había comenzado con una espectacular boda en el 2014 en Casa de Campo, en la República Dominicana, que estuvo amenizada por el propio Juan Luis Guerra. En la impresionante lista de casi 200 invitados figuraron grandes personalidades como Tito Nieves, Marco Antonio Solís, Gilberto Santa Rosa y Carlos Vives, entre otros. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

