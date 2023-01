Las reacciones al posado en bikini de Shannon de Lima de cara a la boda de Marc Anthony: "Se casa tu ex y tú de lo más relajada" La modelo venezolana y exmujer del cantante derrocha sex appeal a solo horas de las nupcias del salsero con Nadia Ferreira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La suya fue una unión de solamente dos años. Sin embargo, justamente por ese matrimonio —que duró de noviembre del 2014 a diciembre del 2016— los nombres de Shannon De Lima y Marc Anthony han quedado permanentemente ligados y registrados en la lista de bellas mujeres que han pasado por los brazos del salsero y que le han dado el sí. Lógicamente, con las bodas del cantante de 54 años con la exreina de belleza y Nadia Ferreira, de 23, las miradas se han posado en sus exmujeres y lo que han hecho o dejado de hacer este fin de semana en que se celebraron las nupcias como de cuento de hadas en Miami, FL. Por eso cuando De Lima apareció en un sexy posado en bikini para promover la marca de trajes de baño Oneone Swim las redes reaccionaron cuestionando cómo es que podía aparecer tan fresca como una lechuga cuando su ex se estaba casando con otra. "Chama, se casa tu ex y tú de lo más relajada", comentó una usuaria de Instagram reaccionando al post. "Facturando", exclamó alguien más en honor al término que gracias a Shakira se ha convertido en grito de venganza contra el desamor. Mucho más —como el coco de Gerard Piqué, el paparazzi Jordi Martin— simplemente le dieron "like" a la foto publicada este domingo. Shannon de lima Credit: Ig/Shannon de lima Shannon también compartió en sus historias una foto de su fiel compañero, un adorable perrito de raza pomeranian que aguardaba ansioso a su ama en la puerta, listo para un paseo. "Quiere calle", exclamó la ex de Marc en su post: perrito de shannon de lima Credit: IG Stories/ shannon de lima SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En diciembre de 2016 representantes de Marc Anthony anunciaron la separación de su tercera esposa. "Después de mucho pensarlo hemos decidido de manera mutua y amigable terminar nuestro matrimonio de dos años", se dijo entonces por medio de un comunicado. En ese momento De Lima tenía 28 años y Marc 48. Marc Anthony ha estado casado en cuatro ocasiones: primero con la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres —en el 2000—, luego con Jennifer López, en el 2004, posteriormente con Shannon De Lima, en el 2014 y ahora con la paraguaya Nadia Ferreira. El fin de semana, aparentemente relajado y en solitario de Shannon de Lima contrasta con el de Jennifer López , quien lo pasó de maravilla en una fiesta en Hollywood realizad en honor a una famosa maquillista. Durante dicha celebración la vimos junta, pero no revuelta, con Sofía Vergara, y de lo más alpha al lado de su amigaza Kim Kardashian y de la periodista y multimillonaria Oprah Winfrey.

