Después de adoptar a un ciervo, ¡Marc Anthony rescata a otros dos animales del bosque! El cantante, absolutamente retirado en su casa en el campo para respetar la cuarentena, ha salvado la vida de dos bebés de cabra a los que ha rescatado y recibido con los brazos abiertos en su hogar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Además de tener una voz prodigiosa y una carrera repleta de éxitos, Marc Anthony tiene otro don: el de amar a los animales. Su amor por todos ellos, sin discriminar la raza, le definen como ser humano. Días después de compartirnos la preciosa noticia de haber rescatado a Bimboo, un ciervo perdido en el bosque que ya forma parte de la familia, nos ha vuelto a informar de otra conmovedora noticia. El cantante ha aumentado la familia con el rescate de dos bebés hembras de cabra a las que nos ha presentado con profunda ternura y muchos besos en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "En estos tiempos difíciles, he estado reconectando con la naturaleza y la naturaleza me recompensa. Rescaté a mi adorable ciervo Bamboo y hoy traje dos regalos. Mandando mucho amor y luz a todos. ¿Cómo debería llamarlas?", compartió Marc junto a estos entrañables videos. La lista de propuestas cariñosas pero, sobre todo, divertidas por parte des sus fans van desde sol y luna, cielo y flor, hasta guaracha y mambo, o Pili y Mily, entre otras muchas. Una vez más, Marc demuestra su gran corazón y espíritu solidario siempre dispuesto a ayudar a los que más lo necesitan en los momentos clave. ¡Gracias por haber salvado estas dos preciosas vidas!

Close Share options

Close View image Después de adoptar a un ciervo, ¡Marc Anthony rescata a otros dos animales del bosque!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.