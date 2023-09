JLo roba cámara en Nueva York mientras Marc Anthony recibe su estrella en Hollywood, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería marc anthony jennifer lopez Credit: Getty Images (x2) Mientras el salsero recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood la Diva del Bronx hace esto... Además, Eva Longoria arma la fiesta en Florida y Lucerito Mijares se lleva las palmas, ¡míralos! Empezar galería Marc Anthony con sus hijos Cristian y Ryan Marc Anthony con sus hijos Cristian y Ryan Honored with Star on The Hollywood Walk of Fame Credit: Stewart Cook/Variety via Getty Images El salsero de 54 años recibió este jueves su estrella en el mundialmente famoso Paseo de la Fama de Hollywood donde recibió el apoyo de dos de sus siete hijos: Ryan (izq.), de 19 años, y Cristian, de 22, fruto de su matrimonio con la ex Miss Universo Dayanara Torres. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer López Anna Wintour Coach Spring 2024 Runway Show and Dinner - Front Row Credit: Nina Westervelt/WWD via Getty Images Al otro lado del continente su exmujer estuvo muy activa en un desfile de la firma Coach celebrado durante la Semana de la Moda de Nueva York, ocupando primera fila al lado de la editora de Vogue Anna Wintour (der.) 2 de 9 Ver Todo Nadia y Marc Nadia Ferreira Marc Anthony Credit: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images Otro tierno momento de la ceremonia en Hollywood donde no pudo faltar la exreina de belleza paraguaya. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Anthony Ramos Anthony Ramos Marc Anthony estrella paseo de la fama Credit: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images La estrella de Transformers: The Rise of the Beasts también estuvo entre los invitados especiales del histórico momento en L.A. 4 de 9 Ver Todo La gran noche de Lucerito Mijares Lucero Mijares Lucero Credit: Mezclalent La joven estrella (izq.), recibió el apoyo de sus padres, los cantantes Manuel Mijares y Lucero durante el reestreno del musical El Mago/The Wiz que estelariza en un teatro de Ciudad de México. 5 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: Images/The Grosby Group La directora de la exitosa cinta Flamin' Hot (HULU) armó tremenda fiesta al saltar a la barra de Rocco's Tacos en Fort Lauderdale, FL., donde sirvió shots de su tequila Casa del Sol y guacamole, ¡qué rico! 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El debut de Eli Castro en Nueva York Eli Castro Credit: Cortesía The Lee Agency El comediante de sangre boricua —centro, camiseta negra— autor del libro Made For This celebró el estreno de su espectáculo de comedia Law and Disorder en el teatro Pregones de Manhattan con las buenas vibras de los destacados actores David Zayas (Dexter), Liza Colón Zayas (The Bear), el director del show Cándido Tirado y Luis Antonio Ramos (Power), ¡felicidades! 7 de 9 Ver Todo Peso Pluma <p>El cantante jaliscience sale de un lujoso y exclusivo hotel de Manhattan vestido de Balenciaga, como en sus canciones.</p> Credit: Backgrid/The Grosby Group El cantante jaliscience sale de un lujoso y exclusivo hotel de Manhattan vestido de Balenciaga, como en sus canciones. 8 de 9 Ver Todo Megan Fox y Machine Gun Kelly Megan Fox, Machine Gun Kelly Credit: Backgrid/The Grosby Group Los que también andan por Nueva York son la actriz y el rockero que como siempre escogieron unos lookazos increíbles para salir de fiesta, ¡cool! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

