Marc Anthony reaparece con sus hijos tras el anuncio de compromiso de Dayanara Torres

Son fruto de mucho amor. Aquellos niños que tuvieron Dayanara Torres y Marc Anthony durante su matrimonio hace ya más de una década son ya unos hombres. Tanto su padre como su madre están más que orgullosos de Ryan y Cristian, quienes este fin de semana acompañaron a su progenitor en una noche de risas y diversión.

El reconocido cantante sacó un ratito para llevarse a sus adolescentes al cine y disfrutar de las nuevas aventuras de Spider Man en su nueva película Spider Man: Into the Spider-Verse. Como los ya no tan peques son seguidores de los superhéroes su padre se los llevó a un pase especial para que fueran de los primeros en verla.

A juzgar por esta imagen, existe una bonita unión entre padre e hijos. A pesar de la ausencia de Marc por los constantes viajes que requiere su trabajo y tras la separación, Dayanara ha hecho todo y más para que sus hijos quieran y respeten a su progenitor a pesar de la distancia.

Ahora que ya son unos hombrecitos las cosas son más fáciles y pueden disfrutar más tiempo de calidad juntos. Marc se reúne con sus hijos poco después de que la que fuera su esposa anunciara su compromiso con Louis D’Esposito. La última vez que les vimos juntos fue en la celebración del 50 cumpleaños del cantante, día en el que disfrutaron del mar y su compañía.

A sus 17 y 15 años, Cristian y Ryan han demostrado tener una educación y comportamiento impecable con sus padres. Apoyaron a su madre hasta el final en ¡Mira Quién Baila! y aprovechan cada minuto que su padre tiene libre para quererle y abrazarle. ¡Enhorabuena Dayanara y Marc por estos bellos hijos!