Marc Anthony reacciona al revuelo de su noviazgo con Miss Paraguay: "Que Dios les multiplique lo que nos desean" Las imágenes del cantante y Nadia Ferreira juntos en su concierto en Los Ángeles han generado un fuerte revuelo. El cantante ha respondido a todos los que les mandan mensajes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es poco dado a airear su vida privada, y mucho menos por las redes. Por eso cuando Marc Anthony se decide a compartir algo personal es porque la cosa es en serio. Después de publicar unas fotografías de su concierto en Los Ángeles con un lleno total y al que fue acompañado por su novia, Nadia Ferreira, el artista decidió dar un paso más y mostrar las instantáneas. Como suele ocurrir en estos casos, la confirmación de su relación tuvo todo tipo de reacciones. Pero eso a la parejita le da igual. Están tan felices que Marc quiso dedicarle un post solo para ella en Instagram y con un mensaje para sus seguidores, los que lo aplauden y también para los que le critican. "Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean", escribió en el pie de foto. Pocas pero muy directas estas palabras que, traducidas coloquialmente, dan a entender que si les deseas bien o mal, eso mismo les llegará de vuelta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La parejita vivió un momento de lo más romántico en pleno concierto que se ha hecho viral en todos lados. En las imágenes compartidas por Nadia, ésta aparece cantando cuando de repente Marc se le cuela por detrás desde el escenario y le tira un beso y un corazón. El amoroso gesto corrobora lo que ya era un secreto a voces, están felices y enamorados. ¡Muchísimas felicidades!

