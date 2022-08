Marc Anthony reacciona a la preocupación por su salud luego de aparecer "desmejorado" en un yate Las fotos del salsero supuestamente demacrado durante un paseo al lado de David Beckham causaron conmoción. Él ha reaccionado con este gesto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony Credit: Backgrid/The Grosby Group Las redes se alborotaron este fin de semana con el surgimiento de unas fotografías de Marc Anthony en las cuales el tatuado cantante lucía más delgado de lo usual y "desmejorado" De inmediato se echaron a volar los rumores de lo que estaría pasando con su salud y ahora el runrún parece haber llegado hasta oídos del salsero quien ha reaccionado en redes con un importante gesto. Todo comenzó con las imágenes tomadas en la bahía de Miami mientras David Beckham y su hijo Romeo servían de anfitriones para el prometido de la reina de belleza Nadia Ferreira —quien brilló por su ausencia en las imágenes—. Sentado bajo los ardientes rayos del sol, el artista de 53 años aparecía sumamente delgado, con traje de baño que descubría su torso y piernas y con una cerveza al lado. Según recuentos, el intérprete de "Pa'lla voy", "Mala" y "Vivir mi vida" parecía tener problemas para enfocar la mirada en la pantalla de su celular. Marc Anthony, David Beckham, Romeo Beckham Credit: Backgrid/The Grosby Group Este domingo, en sus redes apareció un video del artista con imágenes de su gira mostrándolo alegre ante su público y diciendo: "Disfrutando de la mejor energía, en dos semanas seguimos #TourLife! #EstoSigueee". Posteriormente, en sus historias de Instagram aparecería una imagen del salsero luciendo elegante con camisa negra y abrazando a su compadre David Beckham con una sonrisa de oreja a oreja. El gesto se interpreta como un "no pasa nada". Marc Anthony David Beckham Credit: IG Stories/ Marc Anthony SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes hacen eco a las declaraciones vertidas a RadarOnline.com por una fuente ante el creciente runrún sobre la salud del artista. "Marc está bien", aseguró dicha persona. "Le ha dicho a sus amigos que está contento y saludable". En mayo pasado el artista causó consternación tras sufrir una caída durante un concierto en Panamá y tener que cancelar conciertos. "Estoy mejorando, no puedo decir que estoy mejor, pero es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor", exclamó tras lo ocurrido. "No soy un hombre de cancelar, no tengo historia de eso, no tengo reputación de eso".

