Marc Anthony en controversia por publicar foto con Sarita Sosa "Gracias Sarita por estar en mi concierto esta noche", escribió el boricua en el calce de la imagen. ¡Nadie se lo esperaba! El cantante Marc Anthony compartió una imagen junto a la hija menor de José José, Sarita Sosa, que sorprendió a sus millones de fanáticos y seguidores. "Gracias Sarita por estar en mi concierto esta noche", escribió el boricua en el calce de la imagen. Al parecer, la controvertida fotografía no fue del agrado de su audiencia y las críticas no se hicieron esperar puesto que hace apenas dos meses que falleció el Príncipe de la canción y a la también cantante se le ha visto bailando, cantando y asistiendo a conciertos. Image zoom EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images "Lastima de foto", "Pendientes, no los vayan a robar también", "Te hubieras ahorrado la foto", "No, Sarita, no", entre otros comentarios negativos. Esta controversial foto de Sarita aparece en medio de una controversia que envuelve a la joven de 25 años por supuestamente no guardar el luto por la muerte de su padre. Image zoom Instagram/ Sara Sosa jos La semana pasada, varios usuarios de Twitter recircularon unos videos en los que se ve a Sosa en un estudio de grabación. La hermana de Marysol y José Joel se veía en el fondo del video y se escuchaba como canta mientras los productores hacen los arreglos y tocan música. De acuerdo con la cuenta de Instagram de uno de los videos, Didier Ortiz, quien es hermano del esposo de Sara, Yimmy Ortiz, estaría produciendo.

