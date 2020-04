Marc Anthony nos presenta a Gigi, su nuevo e inseparable amor en esta cuarentena El cantante ha presentado a su nueva acompañante en una publicación donde no faltaron las carantoñas y la complicidad. ¡Qué belleza! By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sus canciones nos invitan a ser felices y a vivir la vida, un consejo que sin duda Marc Anthony aplica cada día. No son momentos fáciles para nadie pero cuando la compañía es agradable todo es más llevadero. El cantante pasa su cuarentena con alguien muy especial que le llena de amor y besos. Se llama Gigi y es una preciosa cachorrita que nos acaba de presentar a través sus redes sociales. La imagen ha conmovido a todos por el alto nivel de dulzura que desprende. Entre ellos hay química y mucha complicidad. La nueva perrita de Marc está siendo su mejor aliada para pasar estos días confinado en casa. "Les mando mucho amor de parte de Gigi y mía a todos ustedes, déjennos saber cómo están pasando esta cuarentena", escribió el artista en un cariñoso mensaje. Bromas aparte. Con esta entrañable imagen, además de presentarnos a esta preciosidad de cuatro patas, Marc ha invitado a sus seguidores a que permanezcan en casa, el lugar más seguro para todos en medio de esta batalla contra el coronavirus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sonriente, animado y siempre al tanto de sus fans, el intérprete de "Parecen viernes" nos mantiene al corriente de su vida con originales puestas en escena en su perfil de Instagram. Una de las más recientes es una espectacular representación del tema de Donny Hathaway "A song for you". El cantante multipremiado hizo una impresionante interpretación en vivo desde su estudio que demuestra que su voz sigue en plena forma. "La música nunca me ha fallado y en tiempos como estos es normal que recurra a ella", escribió emocionado. Y para nosotros siempre es un gusto escucharte. Gracias, querido Marc.

