Marc Anthony presenta feliz a un venado y las redes se le echan encima. "¡Déjelo libre!" De lo más amoroso, el cantante presentó al pequeño ciervo que rescató de un triste desenlace. "Ahora no se separa de mi". Sus seguidores le han pedido que le devuelva a su hábitat natural. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De sobra es sabido que Marc Anthony, además de una voz única, posee algo muy especial que hace que le queramos mucho más. Se trata de su amor incondicional a la naturaleza y los animales, a los que cuida y protege desde su posición cuando las circunstancias lo requieren. A través de sus redes y con un video entrañable que nos ha emocionado a todos, el intérprete de "Parecen viernes", nos presentó a su nuevo "compañero de piso", un precioso venado que ha encandilado a todos sus seguidores. Las tiernas imágenes de ambos de lo más unidos y felices han dado la vuelta a las redes por su alto nivel de amor y cariño. "Estaba en peligro cuando le encontré y no pude evitar rescatarle. Ahora no se separa de mi", escribió el artista multipremiado en un precioso video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras se pone bien, el ciervito está a su lado recibiendo todo tipo de mimos y cuidados para su pronta recuperación. Si decide adoptarlo y tenerlo en casa es algo que todavía no se sabe. Algunos de sus seguidores le han pedido que no haga eso y que por favor le devuelva a su hábitat. "¡Déjelo en libertad!". "No está bien que esté encerrado", "Ahí no debe estar", "No merece que lo tengan de mascota", escribieron tan solo algunos de los usuarios de Instagram. El cantante y feliz papá tan solo lo ha mostrado y contado su situación, en ningún momento ha manifestado que su intención sea quedárselo. Gracias Marc, de corazón, por salvarle y darle una nueva oportunidad.

Close Share options

Close View image Marc Anthony presenta feliz a un venado y las redes se le echan encima. "¡Déjelo libre!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.