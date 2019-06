Marc Anthony tendrá que pagar $500 mil a su exama de llaves tras ser demandado por no pago Graziosi dijo que prestó sus servicios de limpieza a la residencia del puertorriqueño, su entonces esposa Jennifer López y sus hijos, Max y Emme desde el 2005. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Marc Anthony y su exama de llaves finalmente han resuelto su batalla legal. Concetta Graziosi entabló una demanda de $500,000 en el tribunal federal de Brooklyn en octubre de 2018 en contra del salsero por presuntos salarios impagos. Graziosi dijo que prestó sus servicios de limpieza a la residencia del puertorriqueño, su entonces esposa Jennifer López y sus hijos, Max y Emme, en Brookville, Nueva York, desde 2005 hasta que la propiedad se vendió en 2017 y recibió $2,000 —ni siquiera el salario mínimo— cada dos semanas, a pesar de trabajar todo el día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Ethan Miller/Getty Images Según la exempleada de JLo y Marc, tampoco tuvo vacaciones pagas. “A veces [Graziosi] compraba comestibles para el hogar antes de que comenzara su ‘cambio oficial’, sin compensación”, agregó la demanda. Image zoom Santiago Felipe/Getty Images Desde que se supo de la demanda en enero, ni el intérprete de “Vivir mi vida” ni sus representantes se pronunciaron públicamente. Sin embargo, los abogados del boricua manifestaron que la mujer fue compensada con el salario justo. Page Six informó este lunes que el asunto se ha resuelto en una mediación privada. Advertisement EDIT POST

