Marc Anthony pagará $10,000 mensuales a Shannon de Lima El programa de El gordo y la flaca (Univisión) informó que Marc Anthony pagará $10,000 a su ex Shannon de Lima Redacción People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marc Anthony pagará $10, 000 dólares mensuales durante los próximos tres años a su ex Shannon de Lima como parte de su acuerdo de divorcio, informó el martes el programa El gordo y la flaca (Univisión) La jueza Sarah Zabel hizo oficial el divorcio del cantante y la modelo venezolana el pasado lunes en una corte de Miami, en la que no estuvieron presentes en persona ni Shannon ni Marc. Sin embargo, el cantante se conectó a la audiencia vía telefónica y aseguró a preguntas de la magistrada que la unión estaba irremediablemente rota. Con este divorcio, la pareja pone un fin a un matrimonio que había comenzado con una espectacular boda en el 2014 en Casa de Campo, en la República Dominicana, que estuvo amenizada por el propio Juan Luis Guerra. El matrimonio quedó disuelto en 4 minutos y 15 segundos. Anthony y De Lima firmaron un acuerdo confidencial el 16 de diciembre en el que el cantante accedió a cederle a la modelo dos apartamentos valorados en $1.5 millones que están localizados en una de las zonas más exclusivas de Miami. Si la modelo se casa antes de que finalicen los tres años, Anthony dejará de aportar el dinero. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.