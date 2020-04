Con barba crecida y encerrado en casa Marc Anthony sorprende con serenata en inglés El salsero cantó a todo pulmón -y en la lengua de Shakespeare- uno de sus temas favoritos ¡y el video pone la piel de gallina! ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los días de cuarentena serán recordados por los muchos conciertos que estrellas de todo calibre nos han regalado. Algunos esplendorosos, como el de Andrea Bocelli en Domingo de Pascua, y otros no tanto, como el bochornoso momento que encabezó Paulina Rubio y del cual hasta ella misma se ha reído. Uno de los que hacía falta en el coro era sin duda el salsero Marc Anthony quien se acaba de hacer presente en la red con tremenda serenata en inglés para regalarnos uno de sus temas favoritos desde la intimidad de su hogar. ""A Song For You", de Donny Hathaway. La música nunca me ha fallado y en tiempos como estos no es casualidad que yo recurra a ella", expresó el artista nacido en Nueva York de 51 años . "Aquí estoy, escuchando mis canciones favoritas y a veces cantando algunas de ellas como es el caso de esta. Continuaré. Espero que ustedes disfruten escuchándolas tanto como yo disfruto cantándolas". El video pone la piel de gallina: Aunque el ex de Dayanara Torres y Jennifer López reaparece de vez en cuando en redes mientras permanece en encierro por el coronavirus, esta semana compartió una secuencia de fotos para rendir tributo a su amigo del alma Luis Miguel, que hace un par de días celebró el medio siglo de vida. En marzo Marc compartió esta bonita foto haciendo votos porque todo el mundo se encuentre a salvo y con salud por la pandemia: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El multipremiado artista, que con los años se ha hecho cada vez más privado en su vida personal, reaparece por estas fechas y en el mes de mayo cuando se celebran las graduaciones escolares y recitales de sus hijos con Dayanara Torres: Cristian y Ryan. Y de los mellizos que tuvo con Jennifer López: Emme y Max Muñíz. En años anteriores hemos visto al salsero dedicar bonitas palabras y acudir a las ceremonias de sus hijos, pero con el año escolar truncado por el coronavirus, este año nos quedaremos sin las esperadas reuniones familiares de Marc y su clan. Por lo menos nos quedan sus canciones. Advertisement

