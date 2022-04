Nadia Ferreira, la novia de Marc Anthony, presume cuerpazo en vacaciones en el paraíso ¡Mira las fotos! La modelo paraguaya Nadia Ferreira compartió fotos de su escapada romántica con Marc Anthony y subió la temperatura en Instagram con sus poses en bikini. ¡Mira a la feliz pareja! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nadia Ferreira compartió fotos de sus vacaciones en el paraíso con su novio Marc Anthony. La Miss Paraguay, de 22 años, compartió en Instagram Stories una foto acostada junto su amado en la playa con el mensaje: "No hay nada como estar en los brazos de tu hombre". En la imagen, vemos al salsero de origen puertorriqueño, de 53 años, relajado, con lentes de sol y mostrando sus tatuajes. La pareja se dio una escapada romántica a La Romana, en República Dominicana, donde el cantante tiene una lujosa residencia. Tras disfrutar la boda de Brooklyn, el hijo de David y Victoria Beckham en Palm Beach, la pareja viajó a celebrar la semana de Pascua en La Romana. Al viaje los acompañó la madre de Nadia, Ludy Ferreira, ya que al parecer Marc Anthony se lleva de maravilla con su suegra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nadia Ferreira Credit: Instagram/ Nadia Ferreira La reina de belleza deslumbró con sus fotos en bikini. "Solamente feliz", escribió junto a sus poses en traje de baño, mostrando sus envidiables curvas. En sus stories, Ferreira compartió fotos descansando en una hamaca con su madre, en compañía de su novio, disfrutando de la piscina, de tropicales vistas y deliciosos platillos. ¡Felices pascuas a la pareja!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nadia Ferreira, la novia de Marc Anthony, presume cuerpazo en vacaciones en el paraíso ¡Mira las fotos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.