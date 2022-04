Marc Anthony y su novia Nadia Ferreira causan sensación en celebración de Maestro Cares Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marc Anthony Credit: TAMARA GIBSON Marc Anthony y su novia, la modelo Nadia Ferreira, derrocharon amor en la celebración del décimo aniversario de la fundación Maestro Cares del salsero. Mira las fotos del evento, al que también asistieron famosos como Chayanne, Nicky Jam y Carlos Ponce. Empezar galería Titanes Marc Anthony Credit: TAMARA GIBSON La fundación Maestro Cares del salsero Marc Anthony celebró un exclusivo torneo de golf. Al evento en el Biltmore Hotel de Coral Gables llegaron famosos como Chayanne, quien dijo estar feliz de aportar su "granito de arena" y mostrar su apoyo. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Buena puntería Marc Anthony Credit: TAMARA GIBSON El cantante disfrutó jugando golf junto a sus famosos invitados. 2 de 8 Ver Todo Puro talento Marc Anthony Credit: TAMARA GIBSON Chayanne compartió con ilustres invitados como los beisbolistas Mariano Rivera e Ivan "Pudge" Rodríguez, y el golfista Juan "Chi Chi" Rodríguez. 3 de 8 Ver Todo Anuncio ¡Feliz décimo aniversario! Marc Anthony Credit: TAMARA GIBSON El reggaetonero Nicky Jam también mostró su apoyo a la fundación Maestro Cares, que celebra su décimo aniversario, y ha ayudado a miles de niños y adolescentes alrededor del mundo. 4 de 8 Ver Todo Por una buena causa Marc Anthony Credit: TAMARA GIBSON El actor Carlos Ponce y su esposa, la presentadora Karina Banda, también dijeron presente. 5 de 8 Ver Todo Cielo de estrellas Marc Anthony Credit: TAMARA GIBSON Laura Posada estuvo en muy buena compañía durante el evento. Aquí vemos a la life coach junto a los beisbolistas Mariano Rivera e Iván "Pudge" Rodríguez. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Entrada triunfal Marc Anthony y Nadia Ferreira, la pareja del momento, llegó en un carrito de golf. El cantante y la modelo irradiaron felicidad y amor. 7 de 8 Ver Todo Derroche de glamour La reina de belleza paraguaya posó muy glamurosa en el hotel Biltmore y acaparó miradas. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

