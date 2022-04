Marc Anthony y su novia Nadia Ferreira derrochan amor y se dan beso de película ¡Mira el video! Marc Anthony y la reina de belleza paraguaya Nadia Ferreira viven un apasionado noviazgo. Mira este video de la pareja que termina en un fogoso beso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony y Nadia Ferreira parecen vivir una eterna luna de miel. Los novios llegaron muy sonrientes a un torneo de golf en el hotel Biltmore de Coral Gables, Florida, de la fundación Maestro Cares del cantante, que este año celebra su décimo aniversario. Ahí la pareja habló con Enrique Santos, un gran amigo del salsero. "Tenemos tantos proyectos este año que me emocionan tanto", dijo el cantante de origen puertorriqueño sobre la fundación. "Estoy orgulloso, este es un día maravilloso". El intérprete de "Valió la pena" dijo que ve a estos niños que ayuda como sus hijos, su "responsabilidad". Miss Paraguay, quien fue finalista de Miss Universo, añadió sobre acompañar a su novio en este evento: "Es una buena causa, hay que seguir apoyando, y a disfrutar de estos buenos momentos que estamos viviendo". Marc Anthony Credit: (Jason Koerner/Getty Images) La modelo de 22 años parece haber conquistado el corazón de este codiciado soltero y resaltó la labor filantrópica de su amado. "Los niños son nuestro futuro así que hay que apoyarlos ya sea con los orfanatos, en la educación. Maestro Cares es increíble", dijo Ferreira. "He ido personalmente a los orfanatos, he conocido a los niños y niñas", dijo Santos sobre los menores que ayuda la fundación. "Es una cosa muy linda poder hacer algo por los demás, especialmente los niños". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Marc Anthony Credit: (Jason Koerner/Getty Images) Por su parte, Marc Anthony afirmó: "Tenemos jóvenes a los que le estamos pagando la universidad y se están convirtiendo en doctores y científicos, y todo lo que tienes que hacer es creer en ellos, invertir en ellos". Al final de la entrevista en video, vemos a Marc Anthony pedirle a su amigo Enrique Santos que salga de su silla y lo deje sentarse al lado de su novia en un carrito de golf. "Ella es mucho más linda que tú", bromeó el salsero, a quien Ferreira premió con un beso por ese piropo.

