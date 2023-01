¡Todos los detalles sobre la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira este sábado! El cantante y la modelo se darán el 'Sí, acepto' en una ceremonia de ensueño en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Se casan! Marc Anthony y Nadia Ferreira se dirán el 'Sí, acepto' este sábado en una ceremonia solo propia de cuento. Aunque los futuros esposos lo han llevado en la más estricta intimidad y han cuidado mucho los detalles para mantenerlo lo más privado posible, son muchos los detalles que ya han visto la luz de una de las bodas más esperadas. Desde el lugar donde se llevará a cabo este momento tan especial para ambos, el programa Al rojo vivo adelantaba cómo luce el sitio, quiénes son los invitados estrella y muchas más curiosidades. Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira se casan | Credit: (Photo by Chris DELMAS / AFP) (Photo by CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images) Con imágenes en exclusiva, el show de Telemundo confirmaba que el The Perez Art Museum de Miami ya estaba casi listo para la boda programada para este sábado. Azucena Cierco compartía detalles de todo lo que se ya se cuece en este impresionante espacio. "Les puedo decir que ahí va a haber una banda bien grandota que probablemente sea la misma de Marc Anthony, porque como ustedes saben él acostumbra a cantar en sus bodas y ahí se está montando una tremenda tarima. Hay unas cortinas enormes color negro y color vino que están adornando todo lo que es la explanada de este museo, pero también hay una gran carpa pegada al mar en donde probablemente se va a llevar a cabo la cena y luego la pachanga del otro lado", detalló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y quiénes serán los famosos invitados a esta romántica cita? Según la reportera, por allí desfilarán grandes figuras de la música, el cine y el entretenimiento, conocidas amistades del artista que han querido compartir este día tan especial con su amigo y colega. "Hay una lista bien importante de invitados. Se habla de Marco Antonio Solís, de Maluma, de Nicky Jam, de Prince Royce, de Salma Hayek, por supuesto, de los Beckham, David y Victoria, que serán los padrinos, y también de la mismísima Hillary Clinton", informó Cierco. Además, según contó, la llegada de las estrellas podría ser por cielo, agua y tierra, ya que se podría desembarcar en el lugar sin problema y porque, justo en frente, hay un helipuerto, justo al lado de la casa de Marc y David. Por su parte, desde Despierta América, aseguraron que a la lista de padrinos también se unirían Romeo Santos y Maluma. Además, Astrid Rivera dejó en el aire la posibilidad de que esta boda venga no con un pan, sino con un bebé bajo el brazo. Un dato no confirmado y que, de ser cierto, supondría el séptimo hijo del cantante. Lo que sí es un hecho es que apenas un año después de iniciar su noviazgo, los tortolitos se unirán en matrimonio. ¡Felicidades!

