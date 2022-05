¡Así fue la fiesta de compromiso de Marc Anthony y Nadia Ferreira! Los enamorados tiraron la casa por la ventana y celebraron por todo lo alto su amor y su próximo matrimonio. ¡Aquí todos los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes el mundo del entretenimiento despertaba con la noticia del compromiso de los tortolitos Marc Anthony y Nadia Ferreira. Cuando cumplen tres meses de relación, el cantante le hacía entrega del anillo de compromiso con el que confirman sus planes de matrimonio. La encargada de compartir la buena nueva fue Miss Paraguay, quien a través de las redes hizo el anuncio con una foto de sus manos entrelazadas y luciendo la espectacular sortija. La fiesta no se hizo esperar y los enamorados festejaron este compromiso rodeados de sus familiares y sus amigos más allegados en Miami. Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: IG/Nadia Ferreira La parranda tuvo dos partes. Durante el día disfrutaron de su estancia en un yate, practicando deportes acuáticos y degustando una exquisita gastronomía. Y por la noche tocaba fiesta en un famoso club de la ciudad de Miami donde lo dieron todo. Los futuros esposos llegaron de la mano y fueron recibidos por los invitados con aplausos y vítores de alegría. Las imágenes de la espectacular celebración en el interior del local ya corren como la pólvora en las redes sociales. La parejita rio y brindó feliz con sus acompañantes y no cesó de hacerse muestras de cariño con besos y miradas de lo más acarameladas. Estaban, y nunca mejor dicho, en su salsa. A pesar de su corta relación, Marc y Nadia no han dudado en dar este importante paso. Para el artista sería su cuarto matrimonio, mientras que para la finalista de Miss Universo representaría el primero. Aunque ninguno ha hablado abiertamente de la relación para proteger así su intimidad, se han convertido en inseparables desde que se diera a conocer su romance y han presumido su amor en las redes. Nadia ha estado al lado del cantante en todos sus conciertos y ha sido su gran apoyo durante la recuperación de Marc tras sus problemas en la espalda que le llevaron a cancelar su show en Panamá. Acudieron juntos en estos días a Disney World para la antesala del 23 cumpleaños de Nadia, que han seguido celebrando después y que ha culminado con un broche de oro: el anillo de compromiso.

