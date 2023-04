¡Marc Anthony y Nadia Ferreira hacen estallar las redes de amor con esta foto! La pareja sorprendió con una imagen explosiva en la que derrochan felicidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pura felicidad. Ese es el estado en el que se encuentran Marc Anthony y Nadia Ferreira. La pareja ha hecho explotar las redes de amor al compartir su imagen más romántica y divertida. Desde el perfil de Instagram del cantante, la futuros papás se mostraron encantados de la vida y de lo más acaramelados. Sus sonrisas fueron las grandes protagonistas. Los tortolitos viven una constante luna de miel y, siempre agradecidos con su público, les regalaron una imagen que dice más que mil palabras. Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira viven su momento más feliz | Credit: IG/Nadia Ferreira "Jajajajajajajaja", lee el pie de foto que acompaña a la instantánea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco más que añadir. En ella, marido y mujer son pura alegría y diversión. Ambos se están riendo a carcajadas, dejando claro lo dichosos que están en su matrimonio. La dulce espera comienza su cuenta atrás, pero mientras llega, Marc y Nadia aprovechan cada instante juntos para celebrarse y quererse. Están apunto de comenzar una nueva aventura juntos y construir ese hogar con el que siempre soñaron. La modelo es el gran apoyo del cantante, quien también es el soporte más importante para la futura mamá. Siempre que pueden se acompañan en sus compromisos laborales y son cómplices de los éxitos de ambos. Pero, sin duda, el mayor de todos, es el amor que les une.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Marc Anthony y Nadia Ferreira hacen estallar las redes de amor con esta foto!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.