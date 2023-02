¡Confirmado! Nadia Ferreira y Marc Anthony esperan su primer hijo A menos de un mes de su fabulosa boda en Miami, la pareja de recién casados anunció a través de las redes que espera un bebé. ¡Los detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony y Nadia Ferreira han anunciado este martes la mejor de las noticias, ¡están en la dulce espera de su primer hijo! "El mejor regalo de San Valentín", escribieron en un post compartido en Instagram. "Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas". El gran anuncio se produce a menos de un mes de que la pareja se diera el sí en una boda de ensueño celebrada el pasado 28 de enero en Miami, FL., en presencia de grandes amigos como David y Victoria Beckham, Daddy Yankee o Salma Hayek. Este será el primer hijo de Ferreira y el séptimo de Marc Anthony, quien tiene dos hijos con la ex Miss Universo Dayanara Torres; una pareja de gemelos con Jennifer López; más una hija biológica y un hijo adoptivo con la agente de policía Debbie Rosado. El runrún de que los tortolitos podrían estar a la espera de un retoño ya circulaba desde principios de febrero con mucha fuerza, especialmente después de que el presentador del programa Siéntese quien pueda (Univision) Álex Rodríguez asegurara en el show que la exreina de belleza paraguaya tenía cuatro meses de embarazada. Marc Anthony Nadia Ferreira Credit: Images for Empire State Realty Trust Los rumores de que había un romance entre Marc y Nadia se dispararon después de ser captados en Ciudad de México en marzo del año pasado. Poco después se les vio juntos en un concierto del salsero en Los Ángeles y finalmente hicieron su debut oficial como pareja en redes posando acaramelados en un avión privado. Tres meses después la pareja tiraba la casa por la ventana con una gran fiesta realizada en Miami anunciando su compromiso matrimonial. Las cosas han ido muy rápido para la Nadia y Marc, quiene en octubre pasado posaban en la red para presentar al nuevo integrante de su joven y creciente familia, una adorable perrita raza pomeranian llamada Blue Muniz Ferreira. La pareja resplandecía en este post de su viaje a Inglaterra en diciembre pasado, un mes antes de su boda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras su boda y ya en medio de rumores de embarazo, la reina de belleza y modelo reapareció deslumbrante hace unos días para contar los detalles de los dos gloriosos vestidos de novia que lució en ese día tan especial y que fueron creación de la diseñadora israelí Galia Lahav.

