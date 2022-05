¡Comprometidos! Nadia Ferreira compartió la noticia y el anillo de Marc Anthony "¡Fiesta de compromiso!". Con estas palabras y una imagen de sus manos entrelazadas que dejaban ver la joya, la modelo gritó al mundo la buena nueva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se veía venir y se dio. Con una imagen en sus historias de Instagram, Nadia Ferreira daba a conocer la noticia de su compromiso con Marc Anthony. Junto a la fotografía de sus manos entrelazadas que mostraba un espectacular anillo, la modelo escribía: "¡Fiesta de compromiso!". Una confirmación en toda regla de que el cantante le ha pedido matrimonio y lo están celebrando por todo lo alto. A esta romántica instantánea le siguieron otras del festejo, los brindis y la comilona en alta mar con familiares y amigos más cercanos. Nadia Ferreira y Marc Anthony Nadia Ferreira y Marc Anthony | Credit: IG/Nadia Ferreira La pareja ha sido inseparable desde que anunciaran su relación el pasado mes de abril. Ella le ha acompañado a todos sus conciertos y él ha gritado a los cuatro vientos su amor por la paraguaya desde sus redes sociales. El anillo llega justo cuando Nadia cumple 23 años. Los tortolitos celebraban este día el pasado 10 de mayo y parece que Marc aprovechó para hacerle entrega del anillo. La finalista de Miss Universo publicó este mensaje acompañado de otras fotos y videos junto a sus seres queridos riendo, disfrutando y festejando la feliz noticia en Miami. Nadia Ferreira Nadia Ferreira | Credit: IG/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Nadia Ferreira | Credit: IG/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Nadia Ferreira | Credit: IG/Nadia Ferreira Las alarmas de un posible compromiso saltaban estos días al ver a Nadia lucir este anillo en unas fotos junto a Marc en su avión privado. En ellas arrancaban la celebración del cumpleaños de la joven, cuya sortija captó la atención de todos e hizo pensar que hubo pedida de mano. Las dudas quedaron disipadas de inmediato con este romántico anuncio de la modelo y su imagen, que vale más que mil palabras. De casarse este sería el cuarto matrimonio para el intérprete de "Tu vida en la mía", quien anteriormente ya dio el 'Sí, acepto' a Dayanara Torres, Jennifer Lopez y la también modelo venezolana Shannon de Lima.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Comprometidos! Nadia Ferreira compartió la noticia y el anillo de Marc Anthony

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.