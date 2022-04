Así de radiantes lucían Marc Anthony y su novia Nadia Ferreira en la millonaria boda del hijo de los Beckham Nadia Ferreira compartió fotos junto a Marc Anthony y describió su estado con una frase: "El amor está en el aire". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony y su nueva novia, la joven paraguaya Nadia Ferreira, están cada vez más juntos y felices. Ahora se los vio radiantes asistiendo a la millonaria boda que celebraron Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en Palm Beach, FL, a la que acudieron de invitados otros muchos famosos. La modelo de 22 años compartió fotos junto al salsero de raíces boricuas y describió su estado con una frase: "El amor está en el aire". Por su parte, el cantante le respondió: "¡Tienes toda la razón!". Ambos eligieron espectaculares outfits para la celebración. Mientras ella lucía un entallado vestido azul, él se veía muy elegante con su traje. ¡Estaban increíbles! Cada vez son más los momentos que la pareja pasa juntos desde que oficializaran su noviazgo. A la finalista de Miss Universo se le vio en el concierto del salsero en Los Ángeles, donde este le lanzó un beso y le hizo un corazón con las manos desde el escenario. Marc Anthony Marc Anthony y Nadia Ferreira | Credit: IG/Marc Anthony No obstante, la diferencia de edad entre ambos ha hecho que los seguidores los conviertan en blanco de muchas críticas, pero ellos han optado por defender su amor a toda costa. "Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean", escribió al compartir una foto con su novia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brooklyn, el hijo mayor de los Beckham, de 23 años, contrajo matrimonio con Nicola Peltz, joven de 27 años perteneciente a una de las familias más ricas de Estados Unidos, en una ceremonia este sábado a la que asistieron unas 300 personas. Entre los invitados se encontraban personalidades como, entre otros, Serena Williams, Eva Longoria, Rocco Ritchie, Gigi Hadid, Nicole Richie, Elizabeth Hurley y Tom Brady.

