Marc Anthony sobre su vida sentimental: "Estoy viviendo cada etapa de mi vida a mi manera" Marc Anthony cierra el 2020 con un nuevo disco y rodeado de su familia y amigos By Carole Joseph El cantante de raíces puertorriqueñas Marc Anthony, de 51 años, cierra un 2019 muy productivo con el amor incondicional de los fans, que disfrutarán de las últimas fechas de su gira opus. "[estoy] agradecido por todo lo que tengo a nivel de carrera y también a nivel personal". ¿Cómo te trató el año? Soy muy bendecido. Estrenamos [el álbum] Opus (Sony Music Latin) y estoy bien orgulloso del resultado. Andamos también ocupados con mis artistas y deportistas en Magnus. Mi fundación Maestro Cares está en una etapa maravillosa y hemos visto [sus] frutos, y [de] la alianza Somos una voz, que ha seguido ayudando a familias necesitadas. Image zoom (Photo by JC Olivera/Getty Images) ¿Qué puede esperar la gente de tu gira? Buena vibra junto a mi banda. Van a escuchar canciones nuevas. Marc en el 2020 Bueno, [tomaré] un break. Venimos con muchos proyectos muy interesantes. La gala de Maestro… llega en marzo y estoy emocionado de honrar a gente que de verdad admiro [como] David Beckham, Jada Pinkett Smith, José Andrés. [También] vamos a reconstruir parques de pelota que fueron afectados por el huracán María en Puerto Rico, donde precisamente cierro mi tour. Image zoom Instagram/ Jennifer López ¿Cómo estás en lo personal? Muy bien. Estoy viviendo cada etapa de mi vida a mi manera y a mi propio tiempo. Rodeado de mi familia y buenos amigos. Ver a mis hijos crecer saludables física y emocionalmente es la mayor satisfacción para cualquier padre, eso es más que suficiente para mí.

